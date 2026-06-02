Ticketmaster em alta: Rock in Rio abre pré-venda exclusiva no site

A pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2026, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, começou nesta terça-feira (2/6), ao meio-dia. A compra antecipada é exclusiva para clientes do Itaú e membros do Rock in Rio Club e deve ser realizada por meio do site oficial da Ticketmaster.

Datas e horários da pré-venda e venda geral

A janela de compra exclusiva para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club se estende até 8 de junho, às 12h. A venda para o público geral começará no mesmo dia do encerramento da pré-venda, na próxima segunda-feira (8/6), a partir das 19h, também pela Ticketmaster.

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Valores dos ingressos

Inteira: R$ 870

Meia-entrada: R$ 435

Cliente Itaú (15% de desconto no valor da inteira): R$ 739,50

Clientes que utilizarem cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti na compra garantem 15% de desconto e podem parcelar o valor em até oito vezes sem juros. Os membros do Rock in Rio Club também podem utilizar outras formas de pagamento aceitas pela plataforma, incluindo PIX e outros cartões de crédito com parcelamento em até seis vezes sem juros (com exceção dos cartões internacionais), mas sem o desconto especial.

Após a compra, os ingressos digitais ficarão disponíveis exclusivamente no aplicativo Quentro, próximo à data do festival.

Limites e condições de compra

Os limites de compra por CPF variam de acordo com o benefício. Clientes Itaú podem adquirir até quatro ingressos por dia de evento, sendo no máximo uma meia-entrada por setor. Já os membros do Rock in Rio Club têm um limite de dois ingressos por dia, sendo no máximo uma meia-entrada por setor.

Os ingressos para a área do Gramado são garantidos para membros do Club durante a pré-venda, mas os da Comfort Zone estão sujeitos à disponibilidade.

Line-Up

O line-up do Rock in Rio conta com artistas marcantes, incluindo Foo Fighters, Sepultura, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Twenty One Pilots, Zara Larson e muitos outros artistas distribuídos ao longo dos sete dias de festival.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata