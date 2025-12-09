De BH para o Rock in Rio: como se planejar para a próxima edição do festival

O Rock in Rio é um dos maiores festivais de música que ocorrem no Brasil. Em 2026, o evento acontece em setembro, e já foram confirmados nomes como Elton John, Stray Kids, Demi Lovato e Gilberto Gil.

A Cidade do Rock atrai milhares de mineiros, e organizar o transporte com antecedência é fundamental para garantir uma experiência tranquila e financeiramente viável. As opções variam entre ônibus, carro e avião, cada uma com suas particularidades de custo, tempo e conforto.

Analisar as alternativas ajuda a encontrar o melhor caminho para curtir os shows. A escolha do transporte depende do orçamento disponível, do tempo de viagem desejado e do nível de flexibilidade que o grupo de amigos ou a família procura para os dias de evento.

Viagem de ônibus: a opção mais econômica

A viagem de ônibus se destaca como a alternativa com o melhor custo-benefício. O trajeto entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro dura cerca de sete horas, e os preços das passagens costumam ser os mais baixos entre as opções de transporte.

Além das linhas regulares, muitas agências de turismo em BH organizam excursões para o Rock in Rio. Esses pacotes geralmente incluem o transporte de ida e volta em ônibus fretados, o que pode simplificar a logística, já que muitos desembarcam os passageiros em locais estratégicos próximos ao festival.

De carro: flexibilidade e divisão de custos

Para quem busca liberdade de horários e pretende viajar em grupo, ir de carro pode ser uma boa escolha. A viagem dura aproximadamente seis horas, sem contar as paradas. O custo total, somando combustível e pedágios, pode se tornar vantajoso quando dividido entre quatro ou cinco ocupantes do veículo.

O principal desafio dessa modalidade é o trânsito intenso na chegada ao Rio de Janeiro e, principalmente, a dificuldade para estacionar perto da Cidade do Rock. É preciso incluir no planejamento os gastos com estacionamentos privados, que costumam ter preços elevados durante os dias de festival.

Voos diretos: rapidez com preço mais elevado

O voo direto entre o aeroporto de Confins e os aeroportos do Rio (Santos Dumont ou Galeão) costumam ser muito rápidos, durando pouco mais de uma hora. Essa é a melhor opção para quem tem pouco tempo disponível e prioriza o conforto.

No entanto, essa conveniência tem um preço. As passagens aéreas são a alternativa mais cara, e os valores tendem a subir consideravelmente com a proximidade do evento. Para economizar, a recomendação é compra as passagens com máxima antecedência e monitorar as promoções das companhias aéreas.

Independentemente da escolha, o planejamento antecipado é fundamental. Reservar passagens e hospedagem alguns meses antes do festival evita a frustração de encontrar tudo esgotado.

Considere também os custos de deslocamento dentro do Rio de Janeiro, já que chegar à Cidade do Rock exige o uso de transporte público ou aplicativos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.