Rock in Rio revela estrutura gigante da Cidade do Rock a 49 dias do festival

Faltando 49 dias para o início do Rock in Rio 2026, a organização revelou nesta quinta-feira (16/7) os números da estrutura que está sendo erguida na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A Cidade do Rock terá 385 mil metros quadrados, capacidade para mais de 100 mil pessoas por dia e contará com 1.314 banheiros e 168 bebedouros distribuídos pelo espaço.

A edição deste ano está prevista para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com mais de 1,3 mil artistas em 190 shows, incluindo 45 atrações internacionais. Para montar tudo isso, a estrutura consome 120 quilômetros de cabos elétricos, 65,8 toneladas de infraestrutura e 90 mil metros quadrados de grama sintética.

100 mil fãs e 30 mil trabalhadores por dia

A diretora de marketing do festival, Ana Deccache, destacou a escala da operação durante apresentação à imprensa. "São 130 mil pessoas passando diariamente por essa cidade", disse ela, somando o público aos trabalhadores. "Estamos falando de uma estrutura maior do que a população da maioria dos municípios brasileiros."

Palco Mundo com mais LED do que edições anteriores

O Palco Mundo chega à edição de 2026 ampliado: 107 metros de largura, 24 metros de boca de cena, 200 amplificadores e 2.400 metros quadrados de painéis de LED volume que, segundo a organização, equivale a praticamente toda a quantidade de LED presente na Cidade do Rock na edição anterior. O Palco Sunset terá 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e as mesmas dimensões de boca de cena.

As demais estruturas também tiveram medidas divulgadas:

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O festival mantém o compromisso de neutralizar 100% das emissões de carbono geradas no espaço, em parceria com a empresa Axia Emergia, e carrega desde 2013 a certificação internacional ISO 20121 de gestão sustentável de eventos.