Rock in Rio 2026: ainda dá para comprar ingressos? Veja o que fazer

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026, que começou às 19h do dia 08 de junho, teve data esgotada em poucas horas e frustrou muitos fãs. A enorme procura por entradas para os sete dias de festival congestionou a plataforma da Ticketmaster, mas quem não conseguiu garantir um lugar no Parque Olímpico ainda tem algumas alternativas oficiais e seguras.

Apesar da grande procura pelo festival, os fãs ainda têm a chance de garantir presença na maior parte da programação do festival. Até o momento, apenas os ingressos para o dia 6 estão esgotados, enquanto as entradas para as demais datas seguem disponíveis para compra. A situação mostra que ainda há oportunidades para quem deseja acompanhar os shows ao vivo, mas a expectativa é de que a disponibilidade diminua à medida que o evento se aproxima e novas atrações ganhem destaque entre o público.

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A chance dos ingressos de desistência

Outra oportunidade real de compra surge com as desistências, animando os fãs de Calvin Harris. A lei brasileira garante ao consumidor o direito de cancelar uma compra online em até sete dias após a confirmação. Isso significa que ingressos comprados no dia 08 de junho podem ser cancelados e devolvidos ao sistema até uma semana depois, reaparecendo para venda.

Esses bilhetes retornam ao site da Ticketmaster para venda, mas sem um anúncio oficial ou um novo horário marcado. Eles simplesmente aparecem disponíveis na plataforma. A melhor estratégia para quem busca essa chance é monitorar o site oficial de vendas com frequência nos dias seguintes à venda geral.

É fundamental ter atenção redobrada com cambistas e sites de revenda não autorizados. A compra por canais não oficiais não oferece nenhuma segurança, com alto risco de adquirir ingressos falsos, duplicados ou com preços abusivos. A Ticketmaster é o único canal de vendas oficial do Rock in Rio 2026 e não se responsabiliza por bilhetes comprados de terceiros.

O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.