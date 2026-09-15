Fonte revela detalhe fofo da relação entre Lady Gaga e bebê

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga deu à luz seu primeiro filho há alguns meses, mantendo a novidade longe dos holofotes. Segundo o Daily Mail, a cantora de 40 anos vive a maternidade de forma reservada ao lado do noivo, Michael Polansky, após um afastamento de quase cinco meses de aparições públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A artista foi fotografada com o bebê no último domingo (13/9), ao desembarcar de um jatinho particular em Los Angeles. Gaga carregava a criança nos braços e estava acompanhada por uma equipe, que retirou do avião a cadeirinha do bebê e um de seus buldogues franceses.

????????????????? BABY MONSTER! Lady Gaga dá à luz a seu primeiro filho, fruto de relacionamento com Michael Polansky, informa o New York Post. pic.twitter.com/v1yTO5eHgW — BCharts (@bchartsnet) September 12, 2026

Leia Mais

Uma fonte afirmou ao jornal que a estrela está completamente dedicada à nova fase. “Ela está totalmente no modo ‘ninho’ e nunca esteve tão feliz na vida, porque ser mãe era um objetivo muito importante, até mais do que se tornar uma musicista de sucesso”, declarou. A fonte acrescentou que este é um sonho para ela e que a cantora está aproveitando cada momento.

Para preservar a intimidade da família, Gaga passou boa parte dos últimos meses em sua nova mansão no condado de Marin, na Califórnia, avaliada em US$ 10 milhões. A cantora também diminuiu a presença nas redes sociais, com publicações focadas em sua marca de cosméticos, a Haus Labs.

A fonte revelou que o nascimento aconteceu há mais tempo do que o público imaginava. “O bebê já tem alguns meses e ela é mãe há algum tempo. Ela simplesmente manteve a notícia em segredo”, contou.

A cantora evita passar muito tempo longe da criança. “Ela nunca deixa o bebê, a não ser quando sai rapidamente para resolver alguma coisa”, afirmou a fonte. Gaga costuma manter o filho nos braços para fortalecer o vínculo entre eles.

A maternidade também inspirou a música da artista. O informante disse que ela continua compondo e criou canções especiais para a criança. “Ela já escreveu algumas canções de ninar para o bebê, segundo contou aos amigos. E, claro, canta para o bebê o tempo todo”, disse.

Gaga já havia falado sobre o desejo de ter filhos. Em março de 2025, ela disse ao The New York Times que estava “animada para ser mãe”, apesar de receios anteriores sobre o assunto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova fase também aproximou a cantora de Michael Polansky. “Ela está ainda mais apaixonada por Michael. Ele tem sido maravilhoso, fez de tudo para deixá-la feliz e segura”, declarou a fonte. O casal começou o relacionamento em 2019 e ficou noivo em 2024.