Nasce primeiro filho da cantora Lady Gaga (imprensa)

A estrela do pop Lady Gaga deu à luz seu primeiro filho com Michael Polansky, anunciou nesta sexta-feira a imprensa americana.

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A cantora, 40, conhecida por sucessos como "Bad Romance" e cujo nome verdadeiro é Stefani Germanotta, iniciou seu relacionamento com Polansky em 2020.

Os veículos Page Six e People deram a notícia, mas não divulgaram detalhes, como o nome, sexo ou data de nascimento do bebê.

A artista, chamada carinhosamente por seus fãs de "Mother Monster", havia falado nos últimos anos sobre seu desejo de ser mãe. Em abril, ela encerrou sua turnê mundial mais recente, Mayhem Ball.

No começo do ano, "Mayhem" ganhou o Grammy de melhor álbum pop vocal.

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