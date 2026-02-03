Lady Gaga faz história e completa todas as categorias de pop no Grammy
A cantora venceu Melhor Performance Vocal de Pop e Melhor Gravação de Dance Pop com “Abracadabra”. Mesmo fora das disputas das categorias gerais, Gaga ampliou um recorde construído ao longo de diferentes fases da carreira.Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
A vitória evidencia a capacidade da cantora de transitar entre estilos e acumular feitos que a colocam em posição única no histórico do Grammy.Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
Em 2025, o show de Lady Gaga na praia de Copacabana foi registrado oficialmente no Livros dos Recordes, o Guinness Book. De acordo com o Guinness, a apresentação da estrela pop atraiu 2,5 milhões pessoas para a orla carioca.Foto: Divulgação/Kevin Mazur/WireImage for Live Nation
Stefani Joanne Angelina Germanotta, a Lady Gaga, nasceu em Nova York (Estados Unidos) em 28/03/1986. Ela é considerada uma das maiores cantoras do Século 21, principalmente no pop.Foto: Instagram @ladygaga
Filha de Joseph Germanotta, um empreendedor de internet, e Cynthia Germanotta, a artista é descendente de italianos e de franceses do Canadá. Lady Gaga é a irmã mais velha de Natali Germanotta, uma estudante de moda que nasceu em 1992.Foto: Reprodução Youtube NFL
Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares. Aos 17, ela foi aceita na New York University’s Tisch School of the Arts. Dois anos depois, começou a se dedicar integralmente à sua carreira musical.Foto: Youtube/ Lady Gaga
Gaga começou a cantar profissionalmente no início dos anos 2000, em Nova York. Aos poucos, ganhou fama nos Estados Unidos e no mundo. Não à toa, acumula R$ 1,5 bilhão de fortuna e mais de 60 milhões de seguidores apenas no Instagram.Foto: Reprodução/@ladygaga
Ela ganhou destaque como artista após o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, “The Fame”, em 2008. O disco foi um sucesso de crítica e comercial. Nos Estados Unidos, ela alcançou a posição máxima de número dois na Billboard 200.Foto: Divulgação
As canções “Just Dance” e “Poker Face”, co-escritas e produzidas por RedOne, tornaram-se sucessos internacionais, atingindo o topo da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, bem como em vários outros países.Foto: Reprodução/@ladygaga
No início de 2009, ela partiu para sua primeira turnê, a “The Fame Ball Tour”. No quarto trimestre do ano, lançou o extended play (EP) “The Fame Monster”, que contém os êxitos internacionais “Bad Romance”, “Telephone” e “Alejandro”.Foto: Reprodução/@ladygaga
O seu segundo álbum de estúdio, “Born This Way”, foi lançado em 2011 e vendeu 16 milhões de cópias mundialmente. Além disso, produziu os singles “Born This Way”, “Judas” e “The Edge of Glory”, que se tornaram sucessos internacionais.Foto: Reprodução/@ladygaga
Em 2013, Gaga lançou seu terceiro álbum de estúdio, “Artpop”. Após o álbum, ela iniciou uma mudança de imagem. Lançou seu quarto álbum de estúdio em 2014, “Cheek to Cheek”, em parceria com o lendário Tony Bennett (1926 – 2023).Foto: Instagram @itstonybennett
Em 2016, ela lançou seu quinto álbum de estúdio, “Joanne”. Em 2020, Gaga voltou às suas raízes do dance-pop com seu 6º álbum de estúdio, denominado “Chromatica”, que se tornou seu 6º consecutivo a ocupar o posto de número um nos Estados Unidos.Foto: www.instagram.com/ladygaga
Paralelamente a isso, Gaga construiu uma carreira sólida como atriz, tendo como primeiro papel uma participação na série “American Horror Story: Hotel” (2015-2016), que lhe rendeu um Globo de Ouro.Foto: Instagram @itstonybennett
Contudo, foi em “Nasce Uma Estrela” (2018) que Lady Gaga se consagrou, protagonizando ao lado do também diretor Bradley Cooper. O longa lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor atriz. Mas a estatueta que venceu foi de Melhor Canção Original, Shallow.Foto: Reprodução Youtube
O último trabalho de Lady Gaga no cinema foi em “Coringa: Delírio a Dois”, de 2024, em que contracenou com Joaquin Phoenix. Nas gravações, ela decidiu assumir sua identidade civil, Stefani Joanne Angelina Germanotta.Foto: Divulgação
Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson e Madonna, Gaga é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical por meio de sua moda, aparições públicas, atuações e vídeos musicais.Foto: Reprodução/Instagram
O Guinness a registrou como a primeira cantora a vender 10 milhões de cópias globais com quatro canções diferentes em um ano. Ela também foi a primeira a levar cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics’ Choice.Foto: Instagram @itstonybennett