Lívia Andrade abre o jogo sobre affair com Pedro Scooby após flagra em Nilópolis

A apresentadora Lívia Andrade e o surfista Pedro Scooby negaram publicamente os boatos de que estariam vivendo um romance. Os comentários sobre um possível affair ganharam força na última semana, após os dois serem vistos na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis, e deixarem o local no mesmo veículo.

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Pedro Scooby usou as redes sociais para desmentir as especulações e explicou que apenas ofereceu transporte à colega. Segundo o atleta, não faz sentido deixar de ser gentil com amigas apenas para evitar falatórios de quem está por perto.

Imagina se eu não puder dar uma carona pra uma amiga de lá de Nilópolis, questionou o surfista. Ele ressaltou que estava indo para um destino próximo e que não faria sentido pedir para a apresentadora buscar outro meio de transporte por medo de fofocas.

Scooby também enfatizou que não está focado em novos relacionamentos no momento. Ele encerrou seu casamento com Cintia Dicker em agosto, após sete anos de união, e garantiu que não se envolveu com ninguém desde que ficou solteiro.

Galera, não existe nada. Eu nem tô com cabeça pra isso, disparou o surfista. Ele reforçou que está separado há pouco mais de dois meses e prefere manter a tranquilidade em sua vida afetiva.

Lívia Andrade critica boatos sobre vida pessoal



Foto: Reprodução/Instagram



Lívia Andrade, de 43 anos, também demonstrou incômodo com a repercussão do caso. Em entrevista ao programa TV Fama, ela foi enfática ao dizer que não pretende justificar sua rotina pessoal para o público ou para a imprensa.

Eu não tenho que dar explicação para ninguém, declarou a comunicadora. Ela pontuou que, embora ambos estejam desimpedidos, a situação descrita pelos boatos não é real e classificou a insistência em criar romances inexistentes como algo chato.

A integrante do Domingão com Huck está solteira desde agosto, quando terminou um curto namoro com o lutador Alex Poatan. Antes disso, Lívia manteve uma relação de cinco anos com o empresário Marcos Araújo, que chegou ao fim há cerca de um ano.

A notícia da separação de Lívia e Marcos, no entanto, só foi confirmada oficialmente em janeiro de 2026. Já Scooby, de 38 anos, segue em um período de transição pessoal após o fim do seu compromisso de longa data com Cintia Dicker.

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