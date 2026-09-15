Artistas abandonam turnê de Ed Sheeran em apoio a rapper pró-Palestina

Quatro artistas abandonaram a turnê do artista britânico Ed Sheeran, depois que o rapper americano Macklemore foi afastado devido a comentários em favor da Palestina durante dois shows nos Estados Unidos.

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Sheeran negou no Instagram ter sido o responsável pela decisão de retirar Macklemore da turnê, e afirmou que a medida foi tomada pela empresa promotora dos shows, Messina Touring Group. Segundo o cantor, as sedes da turnê "comunicaram que cancelariam as apresentações se ele continuasse".

O cantor Finneas, irmão de Billie Eilish; Aaron Rowe e Beoga, da Irlanda; e o dinamarquês Lukas Graham anunciaram em suas redes sociais que haviam desistido da turnê.

Macklemore, que abria os shows da "Loop Tour", gritou "Palestina livre!" e afirmou aos palestinos que eles "não foram esquecidos", durante dois shows realizados no começo do mês em Nova Jersey. Ontem, ele esclareceu que Sheeran e sua equipe não foram os responsáveis por sua saída da turnê.

O cantor britânico disse que conversou com os responsáveis pelas sedes dos shows, mas que não conseguiu resolver a situação.

Finneas já defendeu publicamente os palestinos. Hoje, manifestou que "os artistas não devem ser silenciados quando levantam suas vozes em defesa dos oprimidos". "Apoio a Palestina e seu povo."

A banda Beoga anunciou que se retirava "após o silenciamento de Macklemore pelos lobbies sionistas". "Como membros fundadores do movimento Irish Artists for Palestine, somos e continuaremos sendo ativistas comprometidos com a justiça."

Já Aaron Rowe declarou: "Não posso ficar de braços cruzados e permitir que bilionários usem sua posição de poder para silenciar as vozes legítimas daqueles que se pronunciam contra o genocídio israelense."

O dono do Gillette Stadium de Boston, Robert Kraft, disse que "não proporcionaria uma plataforma para discursos de ódio".

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