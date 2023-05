Ed Sheeran promete desistir da música caso seja culpado por plágio

Ed Sheeran é acusado de plágio pela música 'Thinking Out Loud' (foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) O cantor e compositor Ed Sheeran está enfrentando um julgamento na corte americana em processo no qual é acusado de plagiar o músico Marvin Gaye. Nessa segunda-feira (1/5), ele depôs no Tribunal Federal de Manhattan e prometeu que caso seja considerado culpado, desistirá da música.

Durante o depoimento nessa segunda-feira (1/5), o cantor foi questionado por sua advogada, Ilene Farkas, sobre o preço em sua carreira que está pagando pelo julgamento e ele respondeu como se sentiria caso fosse considerado culpado: “Se isso acontecer, estou acabado, estou parando. Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso".

Ed Sheeran se defende

No julgamento, Sheeran disse que ele e Amy Wadge, co-autor de "Thinking Out Loud", compuseram a música com base em suas próprias experiências. A canção versa sobre um amor formado durante a vida, que segundo a dupla tem relação com a afeição que tem por seus respectivos avôs.

Sheeran também alegou que a primeira vez que ouviu "Let's Get It On" aconteceu quando assistiu ao filme "Austin Powers: 000, um Agente Nada Discreto", de 1997.





A acusação tem como maior argumento um vídeo de 2015 em que Sheeran, durante um show, canta uma versão de "Thinking Out Loud" que usa elementos de "Let's Get It On". O registro, feito por um fã e postado no YouTube, é visto pelo advogado dos herdeiros de Towsend como uma confissão do artista sobre o crime.





Já o cantor disse no julgamento que a combinação é natural em apresentações e que muitas músicas pop usam uma mesma combinação de notas. "A maioria das canções pop pode ser encaixada uma em cima das outras. Eu só estou mixando uma música com outra", afirmou.





Sheeran afirmou ainda que "Thinking Out Loud" lembra também o estilo do cantor Van Morrison, e que constatou isso durante a gravação da música. Ele diz que tomou café da manhã e formou amizade com o artista pouco depois de lançar a faixa.

Inocente em plágio de "Shape of you"

Vale lembrar que no ano passado o cantor também enfrentou um processo de plágio por "Shape of you" com a canção "Oh Why", dos denunciantes Sami Chokri e Ross O'Donoghue.

O juiz do caso, Antony Zacaroli, da Alta Corte de Londres concluiu que Sheeran não copiou "nem deliberadamente nem de modo inconsciente" a música.