Plágio? Internet compara capas dos álbuns de Chloe Bailey e Weyes Bloods

A cantora Chlöe Bailey causou polêmica ao revelar a capa do primeiro álbum solo, “In pieces”, que estará disponível para o público no dia 31 de março. Perfis nas redes sociais pontuaram uma similaridade entre a imagem e a foto principal do disco “And in the darkness, hearts aglow”, da cantora Weyes Blood, lançado em 2022.

Em ambos retratos, as artistas aparecem com o peito direito iluminado, como se estivesse brilhando. Além disso, as fotos foram editadas com um aspecto similar a pintura, o que aumenta a similaridade entre elas.

No Twitter, Chloe explicou que a inspiração para a capa de “In pieces” veio de uma foto de uma boneca de porcelana segurando o próprio coração. Este é o principal detalhe que difere as fotos: enquanto Chloe está com o órgão na mão, os braços de Weyes não aparecem.

"In pieces" é o primeiro projeto solo de Chloe, que tem uma dupla musical com a irmã, Halle. Elas conquistaram o sucesso e aclamação na indústria musical com o álbum "Ungodly hour".

Nas redes sociais, fãs de Chole lamentaram as comparações. "Adoro a Chloe, mas achei ruim e vai ser bem difícil defender considerando que tá semelhante ao último da Weyes Blood", escreveu um perfil.

