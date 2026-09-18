Wanessa Camargo diz que 'se ferrou financeiramente' após o BBB 24

Wanessa Camargo abriu o jogo sobre o período após ser expulsa do BBB 24, quando deu um leve tapa na perna de Davi Brito. Em entrevista ao podcast Rivo Talks, que foi ao ar nessa quinta-feira (17/9), a cantora comentou que precisou pedir um empréstimo ao banco.

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"Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Fiquei sem fazer renda.", disse.

Wanessa acrescentou que sentiu que não deveria ter participado do reality show e afirmou que não vê muitos pontos positivos na experiência. "Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente. Se você for olhar pelo lado prático, teve vários pontos negativos."

Em seguida, a ex-BBB, comentou que, após o cancelamento, sente que ficou mais preparada para passar por esse tipo de pressão pública. Ela também afirmou que passou a saber quem são as pessoas que realmente estão ao seu lado.

"A força que eu ganhei no pós [BBB], para lidar com as dores, a opinião pública e o julgamento, compensou. Fiquei muito mais preparada para o que vai vir, retomei minha força", disse a filha de Zezé Di Camargo. "Continuo falando com todo mundo, mas eu sei quem está do meu lado, quem é meu amigo de verdade hoje."

A artista contou que poucas pessoas a apoiaram durante o período, entre elas, principalmente, familiares, amigos e seu ex-namorado, Dado Dolabella. Segundo a cantora, muitos amigos seguiram um "movimento de manada" e entraram na "lacração das redes sociais".

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Para Wanessa, o ponto de virada em sua carreira após o cancelamento foi sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Huck. "A Dança dos Famosos foi um presente, porque ali pude ser eu de verdade", falou a artista. "Demora o tempo que vem, mas a verdade sempre aparece, as coisas são colocadas no lugar."