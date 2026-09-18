Bastidores do Emmy 2026 revelam disputa acirrada entre grandes plataformas

A 78ª edição do Emmy Awards, principal premiação da televisão americana, consagrou as séries “The Pitt” e “Widow's Bay” como as grandes vencedoras da noite. A série de comédia da Apple TV+ fez história ao estabelecer um novo recorde de 14 prêmios, o maior número já conquistado por uma produção do gênero. A cerimônia, realizada em Los Angeles, destacou a acirrada competição entre as plataformas de streaming, com resultados que surpreenderam ao deixar de fora produções de alto orçamento em categorias importantes.

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Quem ganhou as principais categorias do Emmy 2026?

“The Pitt” (Max) foi eleita a Melhor Série de Drama, enquanto “Widow's Bay” (Apple TV+) levou a estatueta de Melhor Série de Comédia. Os prêmios reconhecem a excelência na produção televisiva e definem as tendências para a indústria nos próximos anos.

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A lista dos principais vencedores do prêmio da televisão americana também incluiu categorias de atuação e direção. Confira os destaques da noite:

Melhor Série de Drama: “The Pitt” (Max)

Melhor Série de Comédia: “Widow's Bay” (Apple TV+)

Melhor Ator em Série de Drama: Noah Wyle por “The Pitt”

Melhor Atriz em Série de Drama: Rhea Seehorn por “Pluribus”

Melhor Ator em Série de Comédia: Matthew Rhys por “Widow's Bay”

Melhor Atriz em Série de Comédia: Jean Smart por “Hacks”

Melhor Minissérie ou Antologia: “DTF: St. Louis”

Quais foram as maiores surpresas e recordes da premiação?

Além da ausência de algumas séries favoritas, a noite foi marcada por recordes históricos. Matthew Rhys se tornou o primeiro ator a vencer duas categorias de ator principal no mesmo ano, por seu trabalho em "Widow's Bay" (Comédia) e "The Beast in Me" (Série Limitada). Jean Smart também fez história ao conquistar seu oitavo Emmy na carreira por "Hacks". Outros destaques incluem Noah Wyle, que venceu como Melhor Ator em Drama pelo segundo ano consecutivo por "The Pitt", e Allison Janney, premiada como Melhor Atriz Coadjuvante por "The Diplomat".

Esses resultados reforçaram a percepção de que a Academia de Televisão está valorizando roteiros sólidos e atuações consistentes em detrimento de produções com grandes orçamentos, mas menor impacto crítico. O debate sobre a priorização de narrativas profundas dominou as análises pós-cerimônia.

Como ficou a disputa entre as plataformas de streaming?

A distribuição dos prêmios do Emmy 2026 mostrou um equilíbrio de forças na guerra do streaming. Embora a Max tenha se destacado com a vitória de “The Pitt” em Drama, a Apple TV+ consolidou seu espaço com o domínio de “Widow's Bay” em Comédia. Outras plataformas também marcaram presença com vitórias em categorias importantes, como a de Melhor Minissérie.

A diversidade de vencedores reforça que a qualidade pode vir de diferentes serviços, aumentando a competitividade e beneficiando o público com uma maior variedade de opções de alta qualidade. Porém, ao mesmo tempo, a força de Apple TV e Max levanta uma questão importante: será que estamos caminhando para uma hegemonia na produção de conteúdo ou para uma disputa cada vez mais equilibrada entre as grandes plataformas?

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria