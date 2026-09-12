'O Segredo de Widow's Bay' e 'The Pitt' chegam como favoritos ao Emmy

A comédia de terror "O Segredo de Widow’s Bay" e o drama hospitalar "The Pitt" se destacam como favoritos ao Emmy, considerado o Oscar da televisão, cuja cerimônia será realizada na segunda-feira (14), em Los Angeles.

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Estrelada por Matthew Rhys e criada por Katie Dippold, "O Segredo de Widow’s Bat" já conquistou oito estatuetas no fim de semana nos Emmys criativos, que entregam a maior parte dos mais de cem prêmios da Academia de Televisão.

"As pessoas simplesmente amam a série", disse à AFP Christopher Rosen, editor adjunto da publicação The Ankler.

Ambientada em uma fictícia ilha amaldiçoada na costa leste dos Estados Unidos, a primeira temporada do programa levou o Emmy de Melhor Elenco, além de vários prêmios técnicos, o que coloca o sucesso da Apple TV como favorito a melhor comédia do ano.

Rosen prevê que a série poderá dar também seu primeiro Emmy em comédia ao galês Matthew Rhys (que também concorre como ator de série limitada por "O Monstro em Mim"), assim como estatuetas para seus indicados coadjuvantes Kate O’Flynn, que interpreta a excêntrica Patricia, e Stephen Root, no papel de Wyck, o rival que se torna aliado do prefeito Loftis (Rhys).

Para o especialista, embora sempre haja espaço para surpresas, "O Segredo de Widow’s Bay" deve varrer a concorrência, impondo-se sobre rivais como "Hacks".

Apesar de chegar com 24 indicações, esta série pode se despedir com apenas uma estatueta: a de Melhor Atriz em Comédia para sua protagonista Jean Smart, opinou Rosen.

"É uma ótima forma de homenagear a última temporada de 'Hacks'. Ela nunca perdeu com esse papel. Não vejo por que perderia na última temporada, quando teve ainda mais trabalho para desenvolver", comentou.

Se levar a estatueta, Smart, de 74 anos, conquistará cinco prêmios por cinco temporadas na pele de Deborah Vance, uma comediante, atriz, mãe e empresária de personalidade forte que já viveu de tudo em sua carreira de décadas na indústria do entretenimento.

- Sem surpresas na categoria drama -

"The Pitt", aclamada série da HBO Max que acompanha os angustiantes altos e baixos de uma ala de emergência na Pensilvânia, desponta na categoria de drama.

O programa, líder com 25 indicações, estreou no ano passado levando cinco estatuetas. "E está indo ainda melhor neste ano", observou Rosen.

A obra conquistou quatro prêmios no fim de semana, incluindo Melhor Elenco. E pode voltar a vencer na segunda-feira, com Noah Wyle como favorito a conquistar seu segundo Emmy de Melhor Ator em Série Dramática, e sete de seus colegas dominando as categorias de coadjuvantes.

Já o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática (categoria em que "The Pitt" não concorre) está entre Rhea Seehorn, por "Pluribus", e Keri Russell, por "A Diplomata", opinou o analista.

No campo das séries limitadas, destaca-se "DTF St. Louis", a comédia de humor ácido da HBO sobre um triângulo amoroso formado por pessoas em crise de meia-idade.

Para Rosen, o programa "pegou o público de surpresa" e deve quebrar a sequência de três vitórias consecutivas da Netflix, que concorre com a segunda temporada de "Treta", produção que aborda o conflito geracional por meio de dois casais presos às dinâmicas de um country club na Califórnia.

"DTF St. Louis", escrita por Steve Conrad, levou seis estatuetas no fim de semana, incluindo as de seus atores coadjuvantes Linda Cardellini e David Harbour.

Os Emmys criativos, uma espécie de prévia da cerimônia televisionada, concederam uma estatueta póstuma ao falecido ator e diretor Rob Reiner por uma participação em "O Urso", além de um recorde de sete prêmios ao show de intervalo do Super Bowl do porto-riquenho Bad Bunny.

A 78ª edição do Emmy será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles.

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