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Indicados ao Emmy nas principais categorias

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2026 13:12

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Esta é a lista das indicações nas principais categorias da 78ª edição dos Prêmio Emmy, evento que será realizado na segunda-feira (14) em Los Angeles.

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"The Pitt" recebeu 25 indicações, seguida pela comédia "Hacks", com 24. 

Na cerimônia de entrega das primeiras estatuetas em categorias técnicas na semana passada, "O Segredo de Widow's Bay" se destacou com oito Emmys.

Mariska Hargitay, a veterana estrela de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", será a anfitriã da cerimônia considerada o Oscar da televisão.

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

"A Diplomata"

"A Idade Dourada"

"O Cavaleiro dos Sete Reinos"

"Paradise" 

"The Pitt" 

"Pluribus" 

"Slow Horses"

"Seus Amigos e Vizinhos"

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Hacks"

"Margô Está em Apuros"

"Ninguém Quer"

"Only Murders in the Building"

"Falando a Real"

"O Segredo de Widow's Bay"

MELHOR SÉRIE LIMITADA

"All Her Fault"

"O Monstro em Mim"

"Treta"

"DTF St. Louis"

"História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Sterling K. Brown, "Paradise"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task: Unidade Especial"

Rufus Sewell, "A Diplomata"

Noah Wyle, "The Pitt"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Carrie Coon, "A Idade Dourada"

Chase Infiniti, "Os Testamentos: Das Filhas de Gilead"

Keri Rusell, "A Diplomata"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Zendaya, "Euphoria"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Yahya Abdul-Mateen II, "Magnum P.I."

Steve Carell, "Rooster"

Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"

Jason Segel, "Falando a Real"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Elle Fanning, "Margô Está em Apuros"

Lisa Kudrow, "The Comeback"

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA

Riz Ahmed, "A Isca"

Jason Bateman, "Black Rabbit"

Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"

Oscar Isaac, "Treta"

Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA

Claire Danes, "O Monstro em Mim"

Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"

Carey Mulligan, "Treta"

Sarah Pidgeon, "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"

Sarah Snook, "All her fault"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Patrick Ball, "The Pitt"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Shawn Hatosy, "The Pitt"

Gerran Howell, "The Pitt"

Jack Lowden, "Slow Horses"

Tom Pelphrey, "Task: Unidade especial"

Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Taylor Dearden, "The Pitt"

Fiona Dourif, "The Pitt"

Allison Janney, "A Diplomata"

Katherine LaNasa, "The Pitt"

Sepideh Moafi, "The Pitt"

Julianne Nicholson, "Paradise"

Karolina Wydra, "Pluribus"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Colman Domingo, "As Quatro Estações do Ano"

Paul W. Downs, "Hacks"

Harrison Ford, "Falando a Real"

Nick Offerman, "Margô Está em Apuros"

Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"

Michael Urie, "Falando a Real"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Dale Dickey, "O Segredo de Widow's Bay"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"

Michelle Pfeiffer, "Margô Está em Apuros"

Megan Stalter, "Hacks"

Jessica Williams, "Falando a Real"

SÉRIES COM MAIS INDICAÇÕES:

"The Pitt" - 25

"Hacks" - 24

"O Segredo de Widow's Bay" - 19

"Pluribus" - 18

"Treta" - 16

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bur-sst/mr/yr

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