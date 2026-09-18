Ana Maria Braga confunde Antônio Calloni com Antonio Fagundes ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu um novo equívoco durante o Mais Você desta quinta-feira (17/9). Ao apresentar seus convidados, ela trocou o nome do ator Antônio Calloni pelo de Antônio Fagundes, outro veterano da dramaturgia.

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A gafe aconteceu no início da entrevista com Calloni e a atriz Leandra Leal. Ao perceberem o deslize, os artistas riram imediatamente e o ator brincou com a situação de forma descontraída.

Ana Maria notou a confusão rapidamente e pediu desculpas ao convidado. Ela justificou o erro pela proximidade que tem com Fagundes. "Calloni, desculpa! É que eu sou muito amiga do Fagundes também", explicou a apresentadora.

O ator aceitou o pedido de perdão com leveza, afirmando que estava tudo certo. A dupla participava do programa da Globo para promover o lançamento do filme "Antártida", que chegou na quinta-feira aos cinemas do país.

O episódio ganhou rápida repercussão nas redes sociais. Internautas ironizaram o esquecimento e lembraram outros momentos memoráveis de Ana Maria, como quando ela confundiu o ex-presidente norte-americano Joe Biden com o terrorista Osama Bin Laden.

Um usuário da rede social sugeriu que a situação poderia ter sido pior se ela tivesse chamado o convidado de "Antônio Torloni", em um trocadilho com o nome da atriz Christiane Torloni.

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O momento descontraído reforçou o histórico de espontaneidade da apresentadora à frente do programa, no qual erros de nomes e imprevistos costumam ser recebidos com bom humor pela produção e pelo público.