Ana Clara rasga elogios a Anitta e revela sintonia no 'Estrelas da Casa'

Ana Clara está à frente do "Estrelas da Casa" e celebra a experiência com programas ao vivo. A apresentadora revela que ama o frescor e a imprevisibilidade do formato, que exige atenção plena e capacidade de seguir em frente quando algo não sai como planejado. "Amo fazer programa ao vivo", afirma.

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Para ela, não há espaço para se prender a erros durante uma transmissão. "A gente não pode ficar: ‘Ai, meu Deus, eu errei, aconteceu tal coisa’. E, se não deu certo, você tem que estar: ‘Vamos embora, amanhã é um novo dia'", explica. "Esse contato com a plateia também é uma coisa que gosto muito", completa.

A apresentadora conta que o formato provoca uma mudança imediata em sua concentração, permitindo que deixe preocupações pessoais de lado ao entrar no ar. "Não chega a ser um nervosismo, mas uma chavezinha muda na cabeça, que é um foco e uma atenção plena e total. Desliga realmente uma coisa", descreve.

Sintonia com Anitta



Anitta durante o programa. Foto: Reprodução/TV Globo



A química entre Ana Clara e Anitta também tem se destacado no "Estrelas da Casa". A apresentadora brinca que as duas são arianas e acredita que a personalidade e a forma parecida de pensar contribuem para a sintonia.

"Acho que as pessoas gostam muito da sinceridade. O fato de ela chegar e ter essa honestidade de falar o que vem na cabeça dela acho que conquista muito a audiência", avalia Ana Clara.

Ela comemora a presença da cantora na equipe e destaca seu envolvimento com o projeto. "Temos um gênio muito parecido, pensamos muito parecido. Então, foi realmente um acerto muito grande tê-la na equipe, porque ela está muito a fim, é muito capaz e tem um know-how enorme", elogia.

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No programa, Anitta atua como conselheira, oferecendo feedbacks diretos aos participantes. Belo é o mentor do estilo pagode, enquanto Junior Lima é o responsável pelo pop.