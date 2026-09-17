Por que Leo Dias precisa pagar R$ 40 mil para mencionar o nome de Anitta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jornalista Leo Dias revelou que precisa pagar uma multa de R$ 40 mil toda vez que menciona publicamente o nome de Anitta. A declaração foi feita durante o programa “Melhor da Tarde” de quarta-feira (16/9).

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????CHOCADO: Léo Dias revela que paga R$40 MIL de multa sempre que fala o nome da Anitta. pic.twitter.com/Lio7X9gx5B — CHOQUEI (@choquei) September 16, 2026

A restrição é parte de um acordo judicial consensual firmado com a cantora e homologado pela Justiça. Segundo Dias, não se trata de uma condenação, mas de uma cláusula que ele mesmo aceitou na época em que o acordo foi proposto.

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“Se eu falar o nome dela, eu pago uma multa, e eu topei. Sabe quanto? Quarenta mil reais, toda vez que eu falar o nome dela”, afirmou. O apresentador admitiu que já pagou o valor algumas vezes por ter caído no que chamou de erro.

Ele também ponderou que, com a experiência profissional que possui atualmente, não faria novamente um acordo com esse mesmo formato.

Ação de Virginia Fonseca

A revelação ocorreu enquanto o jornalista comentava a ação movida por Virginia Fonseca. Ao abordar seu histórico com disputas judiciais, Dias rebateu a ideia de que costuma perder processos envolvendo personalidades famosas e disse confiar na Justiça.

“Para mim é mais um, e eu confio na Justiça brasileira”, afirmou sobre o caso. Ele reconheceu o direito de Virginia de processá-lo e destacou que a decisão final caberá ao judiciário.

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“A Virginia está no total direito dela de me processar, mas quem vai decidir não sou eu, não é ela, será o juiz”, acrescentou.