Zé Neto pede desculpas a Anitta por crítica feita há quatro anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, pediu desculpas para Anitta quatro anos depois de ter ironizado tatuagem da cantora em um discurso contra a Lei Rouanet. Durante participação no podcast "Nativíssimo", na quinta (23), ele reconheceu que sua fala foi indelicada.

"Se eu a visse, com toda certeza do mundo, eu ia pedir perdão, porque eu acho que foi uma coisa que eu falei indevidamente, sem pensar", afirmou.

Na época, ele havia dito que não dependia do dinheiro dado pela lei de incentivo à cultura e não precisava fazer "tatuagem no 'toba' para mostrar se está bem ou mal". A cantora havia tatuado a palavra "love" (amor, em inglês) na região anal pouco tempo antes.

O comentário gerou polêmica e despertou a ira dos fãs da cantora. No meio da briga, os cachês com verba pública da dupla e de outros artistas sertanejos foi questionado. Isso iniciou uma série de investigações e cancelamentos de shows de cantores pagos com o dinheiro de prefeituras de cidades pequenas.

"E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó", ironizou Anitta, ao se deparar com a repercussão da indireta.

Ao reconhecer que sua fala foi infeliz, Zé Neto relembrou que, em maio de 2022, quando fez o comentário, ainda não havia buscado se tratar dos episódios de bebedeira que tinha.



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"Eu bebia demais, eu falava o que não devia. E ataquei uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Eu sinto essa culpa. Um dia vou encontrar ela pedir desculpas. Já tentei. Anitta, se estiver me vendo, me perdoa", disse. "Depois que comecei a buscar a igreja, eu vi quão idiota e infeliz eu fui com esse comentário. Hoje entendo a vida de uma maneira diferente".