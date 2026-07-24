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Zé Neto pede desculpas a Anitta por crítica feita há quatro anos

Cantor sertanejo havia ironizado tatuagem da artista em discurso contra a Lei Rouanet em 2022

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
24/07/2026 21:21 - atualizado em 24/07/2026 21:25

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O cantor Zé Neto
O cantor Zé Neto crédito: Foto: Divulgação Assessoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, pediu desculpas para Anitta quatro anos depois de ter ironizado tatuagem da cantora em um discurso contra a Lei Rouanet. Durante participação no podcast "Nativíssimo", na quinta (23), ele reconheceu que sua fala foi indelicada.
"Se eu a visse, com toda certeza do mundo, eu ia pedir perdão, porque eu acho que foi uma coisa que eu falei indevidamente, sem pensar", afirmou.

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Na época, ele havia dito que não dependia do dinheiro dado pela lei de incentivo à cultura e não precisava fazer "tatuagem no 'toba' para mostrar se está bem ou mal". A cantora havia tatuado a palavra "love" (amor, em inglês) na região anal pouco tempo antes.

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O comentário gerou polêmica e despertou a ira dos fãs da cantora. No meio da briga, os cachês com verba pública da dupla e de outros artistas sertanejos foi questionado. Isso iniciou uma série de investigações e cancelamentos de shows de cantores pagos com o dinheiro de prefeituras de cidades pequenas.
"E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó", ironizou Anitta, ao se deparar com a repercussão da indireta.

Ao reconhecer que sua fala foi infeliz, Zé Neto relembrou que, em maio de 2022, quando fez o comentário, ainda não havia buscado se tratar dos episódios de bebedeira que tinha.

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"Eu bebia demais, eu falava o que não devia. E ataquei uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Eu sinto essa culpa. Um dia vou encontrar ela pedir desculpas. Já tentei. Anitta, se estiver me vendo, me perdoa", disse. "Depois que comecei a buscar a igreja, eu vi quão idiota e infeliz eu fui com esse comentário. Hoje entendo a vida de uma maneira diferente".

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