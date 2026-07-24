Roberto Carlos tem alta após cirurgia e já se recupera em casa
O cantor de 85 anos passou por um procedimento na vesícula que já estava programado; assessoria afirma que a recuperação não afetará sua agenda
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O cantor Roberto Carlos recebeu alta hospitalar após realizar uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A equipe do artista informou que o procedimento foi bem-sucedido e que ele já está em casa para continuar a recuperação.
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Um comunicado divulgado nesta sexta-feira (24/7) confirmou a informação. "A cirurgia foi um sucesso. Ele já teve alta e já está em casa. Agora é só cumprir o repouso e está tudo tranquilo", afirmou a assessoria do cantor.
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Entenda o procedimento
A intervenção cirúrgica no cantor de 85 anos já estava programada. A assessoria de imprensa havia informado sobre o procedimento na última quarta-feira (22/7), destacando que Roberto Carlos estava tranquilo e seguia todas as orientações médicas.
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Segundo a nota, assinada por Mauricio Aires e Rogério Alves, a recuperação é rápida e não vai interferir na agenda de shows já programada. O comunicado também agradeceu as manifestações de carinho dos fãs.