Botumirim recebe 41ª edição do Festivale com programação cultural gratuita

O pequeno município de Botumirim, com 5,7 mil habitantes, terá uma intensa programação cultural a partir da próxima terça-feira (28/7), com oficinas, feira de artesanato, festival de música, shows, teatro e cortejos de grupos populares. A cidade sediará a 41ª edição do Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha (Festivale), que segue até sábado (1/8).

Botumirim está situada na Serra do Espinhaço, na margem esquerda do Rio Jequitinhonha, na divisa entre a região homônima e o Norte de Minas. Moradores e visitantes poderão participar gratuitamente das atividades. As atrações são custeadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e pela Prefeitura de Botumirim.

Realizado há 46 anos, o evento tem como objetivo valorizar e divulgar as tradições e a riqueza das manifestações culturais do Vale do Jequitinhonha. Desde 1980, o festival teve 40 edições realizadas em 26 cidades mineiras e em Belmonte (BA). No ano passado, as atividades ocorreram na histórica Diamantina.

A iniciativa é da Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha (Fecaje), sediada em Araçuaí. A entidade reúne mais de 600 agentes, entidades e coletivos culturais do Território da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais e na Bahia.

Conforme os organizadores, o Festivale é "um momento de encontro, confraternização e mostra da diversidade cultural do Vale do Jequitinhonha", abrangendo 89 municípios da bacia hidrográfica — 80 do Nordeste e Norte de Minas e nove cidades da Bahia.

A programação em Botumirim prevê feiras de artesanato e livros, "Noite Literária", palestras, rodas de conversa, nove oficinas, apresentações teatrais e de grupos corais, festival de música e shows de artistas conhecidos regionalmente e em todo o estado.

No sábado (1/8), o festival será encerrado com show do compositor e ator Saulo Laranjeira, conhecido nacionalmente. Natural de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, Laranjeira foi "descoberto" em uma das primeiras edições do Festivale, ao lado de outros artistas nascidos na região, como Rubinho do Vale, Tadeu Franco e Pereira da Viola.

De acordo com a organização, o Festivale reúne cerca de 1 mil agentes culturais, além de milhares de espectadores. "É um grande desafio realizar um Festivale, evento com grande demanda por vagas em hotéis e pousadas, mas Botumirim superou essa questão com o cadastramento de 30 residências que receberão os visitantes, além do camping no estádio municipal da cidade", explica Albano Silveira, da organização do evento.

Segundo ele, a previsão é que, durante os cinco dias de programação, cerca de 3 mil pessoas circulem diariamente pelas atividades culturais, reunindo moradores e visitantes.

Além de Saulo Laranjeira, o Festivale em Botumirim terá atrações como Titane, Déa Trancoso e A Outra Banda da Lua, além de Os Trovadores do Vale, Frei Chico, Lira Marques, Luciano Tanure (Araçuaí), Ivan Pestana (Minas Novas), Edu do Vale (Turmalina), Herena Barcelos (Itinga) e Hendrix Souza (Pedra Azul). Durante o evento, também haverá apresentações de corais formados por idosos e crianças.

Na terça-feira (28/7), a programação gratuita terá, pela manhã, oficinas de artes plásticas, teatro de rua, brincadeiras e danças populares, brinquedos e brincadeiras, dança afro, agente cultural, criação de portfólios, técnica vocal, percussão e ritmo. Às 15h, será realizado o 1º Encontro de Mestres do Vale do Jequitinhonha.

A partir das 17h, haverá Mostra de Teatro. Às 20h, após a abertura oficial, será realizada a Mostra de Cultura Popular, com apresentações de grupos folclóricos da região. Também estão previstos show de Vinícius Lúcio, apresentações de quadrilha e do grupo coral Araras Grandes.

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As oficinas, shows, feiras, mostras de teatro e demais atividades seguem até sábado, com participação de grupos culturais e artistas de municípios como Itinga, Medina, Araçuaí, Francisco Badaró, Itaobim, Salto da Divisa, Almenara, Chapada do Norte e Minas Novas.