A magia está de volta: 'Harry Potter e a pedra filosofal' retorna aos cinemas

A Warner Bros. Pictures anunciou que a magia de "Harry Potter e a pedra filosofal" retornará aos cinemas em comemoração aos 25 anos do filme. Fãs da saga terão a oportunidade de assistir ao longa em sessões especiais.

As reexibições estão marcadas para o dia 30 de agosto. Para garantir um lugar, os interessados poderão comprar os ingressos na pré-venda, que começa no dia 31 de julho, próxima sexta-feira.

Leia mais

O filme acompanha o primeiro ano de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao chegar, o jovem órfão descobre suas origens e é introduzido ao mundo da bruxaria.

Ao lado dos amigos Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson), Harry precisa desvendar os mistérios da escola. O trio também busca proteger um artefato valioso e perigoso de forças sombrias.

Para mais detalhes sobre a disponibilidade de ingressos e os horários das sessões, o público deve consultar a programação da rede de cinema mais próxima.

O universo de Harry Potter é rico em detalhes, e a gastronomia do mundo bruxo é um dos aspectos que mais encantam os fãs FOTO: Reprodução Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens FOTO: Reprodução Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real. FOTO: Reprodução Cerveja Amanteigada – Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras. FOTO: Reprodução Feijõezinhos de Todos os Sabores – Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme. FOTO: Reprodução Sapos de Chocolate – Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin. FOTO: Reprodução Torta de Abóbora – Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa. FOTO: Reprodução Suco de Abóbora – A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa. FOTO: Reprodução Bala Explosiva – Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts. - Divulgação / Fini Chicletes de Baba de Drooble – Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido. Divulgação E-bay Pé de Bala dos Weasley – Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério. FOTO: Reprodução Chá de Gillywater – Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. Não é muito detalhada nos livros, mas é mencionada como uma opção sofisticada. FOTO: Reprodução / Youtube Roxyrockstv English Pastel de Carne – Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes. FOTO: Reprodução / Instagram Plataforma Chelsea Sorvete do Florean Fortescue – Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts. FOTO: Reprodução Pudim de Natal de Hogwarts – Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa. FOTO: Reprodução Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.