A magia está de volta: 'Harry Potter e a pedra filosofal' retorna aos cinemas

A Warner Bros. Pictures anunciou que a magia de "Harry Potter e a pedra filosofal" retornará aos cinemas em comemoração aos 25 anos do filme. Fãs da saga terão a oportunidade de assistir ao longa em sessões especiais.
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O filme acompanha o primeiro ano de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao chegar, o jovem órfão descobre suas origens e é introduzido ao mundo da bruxaria.
Ao lado dos amigos Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson), Harry precisa desvendar os mistérios da escola. O trio também busca proteger um artefato valioso e perigoso de forças sombrias.
Para mais detalhes sobre a disponibilidade de ingressos e os horários das sessões, o público deve consultar a programação da rede de cinema mais próxima.
O universo de Harry Potter é rico em detalhes, e a gastronomia do mundo bruxo é um dos aspectos que mais encantam os fãs
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Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens
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Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real.
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Cerveja Amanteigada – Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras.
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Feijõezinhos de Todos os Sabores – Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme.
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Sapos de Chocolate – Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin.
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Torta de Abóbora – Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa.
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Suco de Abóbora – A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa.
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Bala Explosiva – Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts.
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Chicletes de Baba de Drooble – Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido.
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Pé de Bala dos Weasley – Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério.
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Chá de Gillywater – Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. Não é muito detalhada nos livros, mas é mencionada como uma opção sofisticada.
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Pastel de Carne – Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes.
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Sorvete do Florean Fortescue – Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts.
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Pudim de Natal de Hogwarts – Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa.
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