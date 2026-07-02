Michael Byrne, ator de “Harry Potter”, morre aos 82 anos

Exatamente um ano depois, no dia 27 de setembro de 2024, faleceu a atriz Maggie Smith, que interpretou a professora Minerva McGonagall ao longo de toda a saga, aos 89 anos. Outra perda muito sentida foi a de Helen McCrory, atriz que viveu Narcisa Malfoy, mãe de Draco, morta em 2021, aos 52 anos, também em decorrência de um câncer. Foto: Montagem / Divulgação