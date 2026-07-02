Filmes e Séries
Michael Byrne, ator de “Harry Potter”, morre aos 82 anos
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Byrne se junta à lista de atores que atuaram na franquia de "Harry Potter" e já faleceram desde o primeiro filme, lançado em 2001. Dois dos nomes mais marcantes são Richard Harris, que viveu Alvo Dumbledore nos dois primeiros filmes e morreu em 2002, e Alan Rickman, o eterno Severo Snape, que morreu em 2016 após enfrentar um câncer no pâncreas. Foto: Montagem / Divulgação
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Outras duas perdas marcantes foram as de Robbie Coltrane, inesquecível como o meio-gigante Rúbeo Hagrid, que morreu em 2022, aos 72 anos, após complicações de saúde, e de Michael Gambon, que assumiu o papel de Dumbledore após a morte de Richard Harris. Gambon faleceu no dia 27 de setembro de 2023, aos 82 anos. Foto: Montagem / Divulgação
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Exatamente um ano depois, no dia 27 de setembro de 2024, faleceu a atriz Maggie Smith, que interpretou a professora Minerva McGonagall ao longo de toda a saga, aos 89 anos. Outra perda muito sentida foi a de Helen McCrory, atriz que viveu Narcisa Malfoy, mãe de Draco, morta em 2021, aos 52 anos, também em decorrência de um câncer. Foto: Montagem / Divulgação
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Robert Hardy, que interpretou o ministro da magia Cornélio Fudge, morreu em 2017, aos 91 anos. No mesmo ano, faleceu Richard Griffiths, responsável por dar vida ao tio Válter Dursley, tio trouxa de Harry Potter que criou o protagonista ao lado da esposa Petúnia, irmã da mãe de Harry, Lílian Potter. Foto: Montagem / Divulgação
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John Hurt, que interpretou o fabricante de varinhas Olivaras, morreu em 2017 após batalhar contra um câncer de pâncreas. Verne Troyer, que deu vida ao duende Griphook nas cenas de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1", morreu em 2018, aos 49 anos. Simon Fisher-Becker, que deu vida ao fantasma Frei Gorducho, morreu em março de 2025, aos 63 anos. Foto: Montagem / Divulgação
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Roger Lloyd-Pack, ator que interpretou o comensal da morte Barty Crouch Sr., morreu em 2014, aos 69 anos, após lutar contra um câncer de pâncreas. David Ryall, que deu vida ao bruxo Elphias Doge, morreu no mesmo ano, aos 79 anos. Leslie Phillips, responsável por emprestar a voz ao Chapéu Seletor nos primeiros filmes, morreu em 2022, aos 98 anos. Foto: Montagem / Divulgação
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Elizabeth Spriggs, que interpretou a Mulher Gorda, retrato que guarda a entrada da Grifinória, morreu em 2008, aos 78 anos. Robert Knox, que interpretou o aluno Marcus Belby em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", também morreu em 2008. Ele foi assassinado antes mesmo da estreia do filme, aos 18 anos, ao tentar defender o irmão em um bar em Londres. Foto: Montagem / Divulgação
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