Harry Potter ganha podcast oficial para revisitar os filmes da saga
Lançamento celebra 25 anos e revisita os oito filmes com análises, convidados especiais e segredos inéditos dos bastidores da produção bruxa
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A HBO Max anunciou o lançamento de "Harry Potter: O Podcast Oficial do Filme" para 19 de maio. O programa, produzido em parceria com a Pod People, celebra os 25 anos de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e revisita os oito filmes da saga.
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Apresentado pela crítica de cinema e radialista Rhianna Dhillon, o podcast propõe uma nova perspectiva sobre o Mundo Bruxo. Cada episódio equilibra resumos com discussões sobre os momentos mais marcantes da franquia, explorando a fantasia e o trabalho por trás das câmeras.
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O programa contará com o quadro "Magic Makers", no qual convidados especiais dos bastidores compartilharão segredos da produção. Rhianna, que se declara fã e integrante da Sonserina, também receberá convidados do mundo do entretenimento para discutir suas conexões pessoais com a série.
Com mais de uma década de experiência em plataformas como BBC Radio 1 e BAFTA, a apresentadora guiará novatos e veteranos na jornada. A estreia terá dois episódios especiais, seguidos por lançamentos semanais.
Cada filme da franquia será tema de dois episódios de aproximadamente 60 minutos. A versão em vídeo estará disponível com exclusividade na HBO Max nos Estados Unidos, enquanto a versão em áudio poderá ser ouvida em todas as principais plataformas, como Apple Podcasts e Spotify.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.