Filmes e Séries
Daniel Radcliffe completa 37 anos: de Harry Potter aos palcos da Broadway
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Radcliffe, que havia conquistado o Tony em 2024 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Musical por "Merrily We Roll Along", não ganhou o prêmio dessa vez. Aliás, quem ganhou foi John Lithgow, o ator que interpretará Dumbledore na nova série de Harry Potter da HBO. Recentemente, os dois se encontraram nos bastidores da peça de Lithgow. Na ocasião, Daniel estava acompanhado de sua esposa, a atriz Erin Darke. Foto: Reprodução / Instagram
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O casal está junto desde 2012 e teve o primeiro filho em abril de 2023. Inclusive, sobre essa fase da vida, o ator contou em entrevista que seu "eu" de 20 anos não reconheceria o homem feliz em que se tornou, e atribuiu a mudança à paternidade. Radcliffe também revelou que a paternidade o motivou a abandonar o cigarro e a incluir exercícios físicos na rotina. Foto: Reprodução/X @disneyflixfr
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Nascido em Londres, na Inglaterra, em 1989, a trajetória de Radcliffe nos palcos e nas telas começou ainda na infância. Aos 10 anos, ele atuou no telefilme "David Copperfield", da BBC, lançado em 1999. Um ano depois, foi escalado para viver o protagonista da franquia "Harry Potter". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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A saga, baseada nos livros de J.K. Rowling, teve oito filmes lançados entre 2001 e 2011, protagonizados por Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. A franquia arrecadou mais de sete bilhões de dólares nas bilheterias mundiais, tornou-se uma das maiores da história do cinema e fez do trio de atores um dos mais famosos. Foto: Divulgação
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A história acompanha o jovem órfão Harry Potter, que descobre, aos 11 anos, ser bruxo e que foi chamado para ser aluno da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Na escola, ele se torna amigo de Rony Weasley e Hermione Granger. Juntos, os três enfrentam diversos desafios para tentar impedir os planos do bruxo das trevas Lord Voldemort e de seus seguidores. Foto: Divulgação
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Após o fim da saga, Radcliffe buscou papéis distantes do universo bruxo. Ele protagonizou "A Mulher de Preto", em 2012, e viveu o poeta Allen Ginsberg em "Versos de um Crime", em 2013. Também integrou o elenco de "Cidade Perdida", em 2022, ao lado de Sandra Bullock e Channing Tatum. Foto: Divulgação
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No teatro, Radcliffe estreou na Broadway em 2008 com a peça "Equus" e fez parte do elenco de diversas outras montagens, como o musical "How to Succeed in Business Without Really Trying", em 2011, e as peças "The Cripple of Inishmaan", de 2014, e "The Lifespan of a Fact", de 2018. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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