Cachaça, gastronomia e cinema no podcast Divirta-se

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

O Podcast Divirta-se desta semana recebe uma dobradinha gastronômica: Daniela Fernandes, realizadora do Matula, festival de cinema e gastronomia; e Carlos Ribas, diretor de "Cachaça, o espírito brasileiro", filme que será exibido na mostra cinematográfica.



“O nome Matula é de quando eu ia na casa da minha avó, ela sempre preparava comidas deliciosas. Na hora de ir embora, ela falava para os netos levarem uma ‘matula’, que era basicamente uma marmita enrolada no pano de prato. Ela sempre falava matula e nunca marmita”, conta Daniela.

A mostra de cinema será realizada no Mercado Central de Belo Horizonte, de 6 a 8 de agosto. Filmes como “O melhor queijo do mundo”, no qual o músico e multiartista Maurício Tizumba interpreta um produtor de queijo, estarão na programação do Matula.

Além da exibição de filmes com temática gastronômica, o festival vai realizar visita guiada com o curador Nenel Neto, do Baixa Gastronomia; e degustação de drinks com cachaça com o mestre coqueteleiro Léo Gomes. As produções serão exibidas com a utilização de fones de ouvido para que a intensa movimentação do Mercado Central não atrapalhe o som e os espectadores consigam ver e ouvir com qualidade de cinema.



Durante o podcast, Carlos Ribas expressou todo o seu amor pela bebida que só existe no Brasil. “Se não é feita no Brasil, não é cachaça” e que foi esse amor e o entendimento sobre as boas práticas de produção da bebida feita de cana-de-açúcar o motivou a realizar o longa.

O documentário passa pelas diversas etapas da cachaça, desde a sua produção até a chegada dela em ambientes considerados mais nobres, como o Museu da Cachaça em Salinas, no Norte de Minas, ou em hotéis e bares badalados da noite paulistana. “Romper com o preconceito em torno da bebida era essencial. Quando um sujeito bebe cerveja demais ou até outras bebidas, ele é chamado de cachaceiro, então a gente realmente buscou romper com esse estigma de uma bebida totalmente brasileira e muito mineira.”

O filme "Cachaça, o espírito brasileiro" será exibido em 7 de agosto, às 15h, dentro do Festival Matula, que acontece entre 6 e 8 de Agosto. A programação une gastronomia mineira e sétima arte em um dos símbolos da gastronomia mineira, o Mercado Central.

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