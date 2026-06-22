Edu Megale é o convidado do podcast Divirta-se desta segunda-feira (22/6)

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

Conhecido por seus trabalhos no grupo de thrash metal The Mist e na banda de death melódico D.A.M, além de se enveredar em outras frentes, como seu projeto solo, o guitarrista Edu Megale é o convidado desta segunda-feira (22/6) do podcast Divirta-se. Confira a entrevista completa abaixo.

Durante parte do papo de meia hora, Megale fala a respeito de sua admiração por bandas como Iron Maiden, DragonForce e Arch Enemy, da importância da escola onde estudava na época da adolescência para sua formação musical e da experiência em tocar ao lado de alguns de seus ídolos.

"Paul Gilbert, Steve Vai, (Edu) Ardanuy... Todos são muito dedicados à guitarra. É assustador. Só que teve um cara com quem não toquei, mas que realizei o evento dele, que fiquei impressionado, o Guthrie Govan. É impressionante sua devoção à guitarra. Nunca falei tanto de guitarra com alguém, como foi com ele. Só fala de guitarra", recorda Edu.

O músico também relata sua experiência com The Mist, com quem gravou o EP "The circle of the crow" (2022) e o álbum "The dark side of the soul" (2025).

Segundo Megale, houve quem duvidasse que ele daria conta do recado nessa empreitada, já que sua "especialidade" eram solos virtuosos, e não tanto riffs e bases característicos do thrash metal, que fazem parte do cardápio do grupo mineiro. As críticas, no entanto, se dissiparam assim que os dois discos vieram à luz.

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"O solo é a melodia que encanta guitarristas e está muito presente em estilos como power metal, com notas muito rápidas. No thrash metal, os riffs vêm em primeiro plano, como no Slayer", ressalta. "Tive disciplina, estudei muito riffs e consegui. Deu tudo certo (entre ele e The Mist)”, sintetiza.