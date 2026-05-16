Assine
overlay
Início Cultura
PODCAST

Podcast 'Divirta-se' debate série sobre os Raimundos

Carlos Marcelo, Paulo Galvão e Otávio Rangel falam a respeito da série sobre 'Andar na pedra', série sobre a banda Raimundos

Publicidade
Carregando...
Otávio Rangel
Otávio Rangel
Repórter
Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.
16/05/2026 18:05

compartilhe

SIGA
×
06/05/2026 Credito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Podcast Divirta-se falando sobre a serie Andar Na Pedra - A Historia do Raimundos. Na mesa: Paulo Galvao, Otavio Rangel e Carlos Marcelo.
A banda Raimundos é o tema do novo episódio do 'Divirta-se' crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O episódio do podcast "Divirta-se" desta semana debate a série "Andar na pedra", sobre os Raimundos. Para enriquecer o papo, convidamos o jornalista e roqueiro Paulo Galvão e nosso editor-chefe Carlos Marcelo, que, em Brasília (DF), acabou se tornando um personagem na trajetória da banda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A série "Andar na pedra" foi dirigida por Daniel Ferro e produzida pela Globoplay e traz, em cinco episódios, depoimentos inéditos de membros da banda e outras pessoas que participaram, de alguma forma, da trajetória do grupo, desde os primeiros ensaios até o estrelato e a saída do vocalista Rodolfo Abrantes.

Um dos personagens da série é Carlos Marcelo. Em 1993, ele ouviu a fita-demo dos Raimundos, entregue pessoalmente pelo baterista Fred. A mistura de hardcore com forró e levada nordestina chamou a atenção do jornalista paraibano.

Carlos escreveu sobre a banda na revista "Bizz", e a matéria foi lida por outro Carlos, o Carlos Eduardo Miranda, conhecido como Miranda, lendário produtor musical de Porto Alegre e crucial para a história do grupo.


Em 1994, nasceu o primeiro e homônimo álbum dos Raimundos, com músicas que estavam presentes na demo, como "Palhas do coqueiro", "Marujo" e "Nega Jurema. A banda começou a fazer muitos shows e, por onde passava, impressionava.

Leia Mais

Segundo Carlos Marcelo, "nos festivais, era nítido que os Raimundos eram a banda que mais agitavam o público".

O primeiro show dos Raimundos em Belo Horizonte foi em 28 de outubro de 1994, apresentando músicas do primeiro CD. Paulo Galvão esteve em alguns desses eventos e lembra com empolgação o quanto os integrantes eram "impressionantes" no palco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Histórias como essas podem ser conferidas no "Divirta-se", apresentado por Otávio Rangel e disponível no YouTube e no Spotify.

Tópicos relacionados:

raimundos rock series

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay