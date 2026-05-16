Podcast 'Divirta-se' debate série sobre os Raimundos

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

O episódio do podcast "Divirta-se" desta semana debate a série "Andar na pedra", sobre os Raimundos. Para enriquecer o papo, convidamos o jornalista e roqueiro Paulo Galvão e nosso editor-chefe Carlos Marcelo, que, em Brasília (DF), acabou se tornando um personagem na trajetória da banda.

A série "Andar na pedra" foi dirigida por Daniel Ferro e produzida pela Globoplay e traz, em cinco episódios, depoimentos inéditos de membros da banda e outras pessoas que participaram, de alguma forma, da trajetória do grupo, desde os primeiros ensaios até o estrelato e a saída do vocalista Rodolfo Abrantes.

Um dos personagens da série é Carlos Marcelo. Em 1993, ele ouviu a fita-demo dos Raimundos, entregue pessoalmente pelo baterista Fred. A mistura de hardcore com forró e levada nordestina chamou a atenção do jornalista paraibano.

Carlos escreveu sobre a banda na revista "Bizz", e a matéria foi lida por outro Carlos, o Carlos Eduardo Miranda, conhecido como Miranda, lendário produtor musical de Porto Alegre e crucial para a história do grupo.





Em 1994, nasceu o primeiro e homônimo álbum dos Raimundos, com músicas que estavam presentes na demo, como "Palhas do coqueiro", "Marujo" e "Nega Jurema. A banda começou a fazer muitos shows e, por onde passava, impressionava.

Segundo Carlos Marcelo, "nos festivais, era nítido que os Raimundos eram a banda que mais agitavam o público".



O primeiro show dos Raimundos em Belo Horizonte foi em 28 de outubro de 1994, apresentando músicas do primeiro CD. Paulo Galvão esteve em alguns desses eventos e lembra com empolgação o quanto os integrantes eram "impressionantes" no palco.

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Histórias como essas podem ser conferidas no "Divirta-se", apresentado por Otávio Rangel e disponível no YouTube e no Spotify.

