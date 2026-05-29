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ENTREVISTA

Podcast Divirta-se recebe a Nitro Histórias Visuais

Nitro lança exposição multimídia no Sesc Palladium

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Otávio Rangel
Otávio Rangel
Repórter
Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.
29/05/2026 17:15

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06/05/2026. Credito: Jair Amaral/EM/DA Press. Podcast Divirta-se, com com Estúdio Nitro. Na foto, Alexandre Guzanshe, Bruno Magalhães (boné) e Léo Drumond.
Podcast Divirta-se, com com Estúdio Nitro. Na foto, Alexandre Guzanshe, Bruno Magalhães (boné) e Léo Drumond. crédito: Jair Amaral/EM/DA Press. Podcast Divirta-se, com com Estúdio Nitro. Na foto, Alexandre Guzanshe, Bruno Magalhães (boné) e Léo Drumond.

O Podcast Divirta-se desta semana recebe sócios da agência Nitro Histórias Visuais que estão lançando uma nova exposição, "Projeto Desvios: Entre histórias e Caminhos" , dia 30/06 no Sesc Palladium. A exposição é o resultado de aulas e oficinas ministradas no Sesc e na região, unindo captação de fotos, vídeos e entrevistas com a utilização de imagens arquivo.

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E não é pouco arquivo, da Nitro, que é uma empresa com cara de coletivo com 20 anos de história. Segundo Leo Drummond, eles sempre tiveram uma visão realmente coletiva.

“Para dar conta de tudo, muitas vezes deixamos de ser fotógrafos e viramos produtores, editores, redatores e até professores”

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E para contar as histórias, a Nitro utiliza de diversas mídias, misturando foto, vídeo, texto, livro e exposição.

 

Para marcar os 20 anos, lançaram o livro "Tramas: sobre caminhos e encontros”, um verdadeiro mergulho no acervo, que trouxe material inédito e revisitado. "São mais de duas milhões de fotos e nem sei quantas horas de vídeo" Leo Drummond chama atenção para o desafio de edição para o projeto.

Segundo Bruno Magalhães, a Nitro já teve uma parte importante de seu faturamento com venda de banco de imagens, e apesar de o foco ter mudado, “em termos de acervo e registro histórico isso faz todo o sentido para a Nitro".

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São 20 anos de beira de estrada e registrando Minas Gerais e o Brasil, retratando a terra e o povo.
O episódio do Divirta-se desta semana é um especial sobre fotografia e imagens, com Leo Drummond e Bruno Magalhães da Nitro Histórias Visuais, com a presença de Alexandre Guzanshe repórter fotográfico do EM. A apresentação é de Otávio Rangel, e a direção de câmeras é de Leonardo Lima. O podcast Divirta-se está no Youtube do Portal Uai e no Spotify.

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