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Morre saxofonista do Pink Floyd

Dick Parry, saxofonista do grupo britânico, deixou sua marca em discos clássicos, como 'The dark side of the moon' e 'Wish you were here'

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Folhapress - Notícias
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23/05/2026 13:50

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Saxofonista de cabelo branco tocando o instrumento em show
O saxofonista do Pink Floyd, Dick Parry, morreu na sexta-feira (22/5), aos 83 anos; a causa da morte não foi informada crédito: Redes sociais/Reprodução

Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, morreu aos 83 anos nessa sexta-feira (22/5). A informação foi divulgada pelo guitarrista David Gilmour, 80.

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Em seu perfil do Instagram, Gilmour lamentou a morte do músico e relembrou a amizade, iniciada ainda na adolescência, e parceria artísitica entre eles. "Desde os meus dezessete anos, toquei em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd", escreveu.

Ao longo da década de 1970, Parry deixou sua marca em discos do Pink Floyd, entre eles "The dark side of the moon" e "Wish you were here". O saxofonista esteve presente em músicas como "Money", "Us and them" e "Shine on you crazy diamond".

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Dick Parry também esteve ao lado de David Gilmour em diferentes projetos e apresentações ao vivo ao longo dos anos. O músico fez parte da banda que acompanhou Gilmour e Rick Wright na turnê do álbum "On an island", em 2006, e participou ainda do histórico reencontro do Pink Floyd no Live 8, ocasião em que a formação clássica do grupo voltou a tocar junta após longo período afastada. A causa da morte de Parry não foi divulgada.

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