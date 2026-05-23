Morre saxofonista do Pink Floyd

Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, morreu aos 83 anos nessa sexta-feira (22/5). A informação foi divulgada pelo guitarrista David Gilmour, 80.

Em seu perfil do Instagram, Gilmour lamentou a morte do músico e relembrou a amizade, iniciada ainda na adolescência, e parceria artísitica entre eles. "Desde os meus dezessete anos, toquei em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd", escreveu.

Ao longo da década de 1970, Parry deixou sua marca em discos do Pink Floyd, entre eles "The dark side of the moon" e "Wish you were here". O saxofonista esteve presente em músicas como "Money", "Us and them" e "Shine on you crazy diamond".

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Dick Parry também esteve ao lado de David Gilmour em diferentes projetos e apresentações ao vivo ao longo dos anos. O músico fez parte da banda que acompanhou Gilmour e Rick Wright na turnê do álbum "On an island", em 2006, e participou ainda do histórico reencontro do Pink Floyd no Live 8, ocasião em que a formação clássica do grupo voltou a tocar junta após longo período afastada. A causa da morte de Parry não foi divulgada.