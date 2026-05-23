Novela vertical 'Icônica', feita para celular, é a nova aposta do Globoplay

A moda é o ponto de partida de “Icônica: De faxineira a fashionista”, novo folhetim vertical do Globoplay, mas ambição, resiliência, dedicação e vingança também fazem parte da trama. No elenco desta novela de capítulos curtos estão nomes conhecidos de “Malhação”: Aline Dias, Victor Sparapane e Anajú Dorigon.

O trio participa pela primeira vez de uma novela vertical, produção criada sob medida para a tela do celular. Trata-se de caminho natural para o audiovisual, acreditam os atores. “É muito especial poder encontrar mais um formato através do qual a gente conta histórias e exerce nossa profissão”, afirma Anajú Dorigon.

Aline Dias diz que a principal mudança está na forma, não na essência. “A gente tem a nova linguagem sem perder emoção, sem perder humor. As pessoas se identificam muito com as histórias”, comenta.

Victor Sparapane acredita que o crescimento do formato acompanha os hábitos atuais de consumo. “Esta novela te acompanha no metrô, no ‘busão’ ou no Uber. É um mercado bilionário gigante”, defende.

Romance e ciúmes

Escrita por Gustavo Reiz e dirigida por Roberta Richard, a trama é protagonizada por Jussara Jéssica da Silva (Aline Dias), que cria roupas cheias de personalidade a partir de materiais recicláveis, mas não consegue mostrar o próprio talento. A vida dela muda ao ser confundida com modelo da marca Icônica e conhecer Giovani Barreto (Victor Sparapane), CEO da empresa.

A aproximação dos dois evolui para o romance, despertando a ira de Pietra Monerat (Anajú Dorigon), estilista principal da empresa e namorada de Giovani.

Há várias referências ao universo da moda ao longo da trama. A principal delas é “O diabo veste Prada”, cuja continuação está em cartaz nos cinemas. Ainda assim, o autor Gustavo Reiz afirma que não se limitou à estética. “A ideia é abordar a moda de um jeito lúdico. A transformação por meio da moda, a arte que vem da moda.”

Segundo Gustavo, Jussara consegue retomar o sonho que havia deixado para trás. Aline Dias vê sua personagem como um retrato da realidade das brasileiras. “Me inspirei muito em meninas periféricas negras, com sonhos que parecem impossíveis”, conta. “A Jussara é resiliente e não deixa o sonho dela morrer.”

Em meio a conflitos profissionais e amorosos, o roteiro de “Icônica” precisa lidar com a velocidade narrativa característica das novelas verticais. Gustavo Reiz explica que o formato exige condensar vários elementos em poucos minutos.

“Você precisa entregar a história, algum pico emocional e um gancho. Tudo isso em até dois minutos. Em duas laudas de texto, no máximo”, conta. “Muitas vezes, escrevo a novela inteira e depois reescrevo tentando condensar o máximo de cenas.”

Desafio

Criar conteúdos pensados diretamente para o celular exige novo aprendizado técnico. “A novelinha tem de ser compreensível em qualquer lugar, no ônibus, numa fila”, observa.

As formas de facilitar a compreensão do público vão da simplificação dos personagens em arquétipos às decisões visuais, que incluem apenas cenas diurnas. “É o desafio da escrita”, diz Gustavo Reiz. “‘Icônica’ traz todos os elementos e as emoções do microdrama que o público espera de uma novela nesse formato”, afirma o autor.



“ICÔNICA: DE FAXINEIRA A FASHIONISTA”

• Novela vertical em 50 episódios, disponível no aplicativo Globoplay para celular.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria