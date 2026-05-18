Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cannes homenageia Brigitte Bardot com praia aberta aos cachorros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/05/2026 09:53

compartilhe

SIGA

Em plena efervescência do Festival de Cinema de Cannes, a cidade francesa prestou homenagem nesta segunda-feira (18) a Brigitte Bardot ao rebatizar uma de suas praias públicas com o nome da atriz, que faleceu em dezembro de 2025. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A antiga praia Macé, ao lado do Palácio dos Festivais, passa a ser chamada de praia Brigitte Bardot, anunciou a prefeitura. 

Em uma homenagem à grande causa que marcou a vida da estrela, os cachorros poderão entrar na praia em horários determinados.

Bardot dedicou boa parte da sua vida ao ativismo pelos direitos dos animais. 

A cerimônia de inauguração, discreta e simbólica, contou com a presença do prefeito de Cannes, David Lisnard, e da presidente do festival, Iris Knobloch.

Ícone do cinema francês e símbolo de liberdade feminina nas décadas de 1950 e 1960, Bardot morreu em 28 de dezembro de 2025, aos 91 anos. 

Sua figura marcou profundamente a cultura popular francesa, embora seus últimos anos também tenham sido marcados por polêmicas provocadas por suas declarações sobre imigração, feminismo e política. 

A homenagem coincide com a 79ª edição do Festival de Cannes, cuja Palma de Ouro será entregue em 23 de maio, após duas semanas de competição presididas pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vg-meb/mab/fp/aa

Tópicos relacionados:

animais cannes2026 cinema lazer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay