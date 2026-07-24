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CELEBRAÇÃO

Feira com programação cultural gratuita acontece neste sábado em BH

Organizado pela Associação Tereza de Benguela, o evento conta com barracas de artesanato, comida e outros produtos, que vão ser vendidos durante o dia

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Rafael Silva*
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Repórter
24/07/2026 19:25

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Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Praça do IAPI, no Bairro Lagoinha
Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Praça do Iapi, no Bairro Lagoinha crédito: Mariana Marques / Reprodução

Na data em que é celebrado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e o aniversário da Associação de Trabalhadoras Domésticas Tereza de Benguela, a organização da classe promove feira com acesso gratuito neste sábado (25/7).

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O evento vai ocorrer na Praça Praça Professor Corrêa Neto - Iapi, no Bairro Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte, e conta com barracas de artesanato, bebidas, brechó, comidas, plantas e temperos. A previsão de início das celebrações é às 10h e término às 17h. 

Para viabilizar a Feira Tereza Benguela, a organização dialogou com o Departamento de Promoção da Igualdade Racial (DPIR) da Prefeitura de BH, que auxiliou nesse projeto. De acordo com a coordenadora de comunicação da Associação Tereza Benguela, Mariana Marques, serão 17 expositoras entre associadas e moradores do Iapi. 

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“O evento era um desejo nosso há algum tempo e esse ano se tornou possível devido aos nossos movimentos internos e de outros parceiros”, comenta. A coordenadora informou que uma reunião feita no início do ano pavimentou o caminho para que a feira saísse do campo das ideias. “O DPIR entrou com a estruturação base e nos unimos à força com a Associação de Moradores do Iapi, que é o local que vai acontecer a feira”.

As entidades concordaram que a feira entrasse no calendário do Julho das Pretas e comemorasse importantes marcos. “Esse momento de homenagem faz parte do Festival Escrevivências e que, celebra também, a Associação Tereza Benguela, que completa 12 anos neste dia 25”, destacou Mariana. 

A feira integra um conjunto de ações previstas no projeto apoiado pela Fundação Banco do Brasil, que prevê duas edições da feira. A segunda está prevista para o fim deste ano.

Quem foi Tereza Benguela? 

Tereza Benguela foi líder do Quilombo Quariterê no decorrer do século XVIII, a atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas e lutou contra os soldados do Estado da época. 

Historiadores estimam que a comunidade abrigava mais de 100 pessoas, entre negros e indígenas. De difícil acesso, a posição estratégica do Quilombo permitiu que Tereza coordenasse um forte aparato de defesa e articular um parlamento para decidir em grupo as ações da comunidade, que vivia do cultivo de algodão, milho, feijão, mandioca, banana, e da venda dos excedentes produzidos.

Tereza comandou a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo e manteve um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados contra a comunidade negra que lá se refugiava eram transformados em instrumentos de trabalho, visto que dominavam o uso da forja.

Não se tem registros de como Tereza morreu. Existe uma versão de que ela se suicidou depois de ter sido capturada por bandeirantes a mando da capitania do Mato Grosso, por volta de 1770, e outra afirma a de que a mulher foi assassinada e teve a cabeça exposta no centro do Quilombo.

A comunidade resistiu até 1770, quando foi destruído pelas forças de Luís Pinto de Sousa Coutinho. A população na época era de 79 negros e 30 indígenas. 

Aniversário

A Associação de Trabalhadoras Domésticas Tereza de Benguela atua, desde 2014, em Belo Horizonte, na defesa dos direitos da categoria, promove ações de formação, atendimento psicossocial, orientação jurídica e articulação política da classe. 

A feira, além de celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemora os 12 anos de fundação da associação. Ainda estão previstas apresentações culturais de diferentes grupos, cortejos, desfiles de moda afro, apresentações de danças folclóricas, roda de samba e exibição de carros antigos. 

Serviço

Feira Tereza de Benguela 

Data: 25 de julho (sábado)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Professor Corrêa Neto – Praça do IAPI

Endereço: Praça Professor Corrêa Neto, 43 – São Cristóvão – Belo Horizonte (MG)

Entrada: Gratuita

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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