Assine
overlay
Início Política
NAS REDES SOCIAIS

Cleitinho parabeniza Anitta por rejeitar show com verba pública

Senador diz que decisão da cantora reforça necessidade de regras para impedir cidades sem estrutura de bancar shows milionários com verba pública

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/11/2025 12:14

compartilhe

SIGA
x
Cleitinho Azevedo reafirma sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após afirmar que não apoiaria o deputado federal Eduardo Bolsonaro para presidência
Cleitinho parabeniza Anitta por rejeitar show com verba pública crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (28/11), para comentar a decisão de Anitta de não se apresentar na festa de fim de ano promovida pela Prefeitura de Natal (RN).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Anitta recusou um show em Natal por não fazer a apresentação com dinheiro público e eu quero aqui poder divulgar e valorizar essa atitude da Anitta. A gente sabe que tantos artistas, de esquerda ou de direita, vem fazendo shows aí, cobrando de prefeituras, R$ 1 milhão, até acima de R$ 1 milhão. Que fique claro aqui, se for da iniciativa privada, podem vender o show até de R$ 2, R$ 3 milhões", disse.

Na gravação, o senador ressaltou que a recusa da cantora ocorre em um cenário em que prefeituras de pequeno e médio porte, muitas vezes com menos de 10 mil habitantes, vêm destinando cifras elevadas para a contratação de artistas de grande porte.

Leia Mais

Na avaliação dele, cidades em situação fiscal delicada não deveriam assumir despesas desse tipo, especialmente quando convivem com falta de serviços essenciais, como saneamento básico, manutenção urbana e investimentos sociais.

Cleitinho mencionou que já apresentou projetos no Senado com o objetivo de estabelecer parâmetros para a destinação de recursos públicos em eventos culturais. A proposta, segundo ele, não busca impedir festividades municipais, mas criar critérios que impeçam gastos considerados incompatíveis com a realidade financeira das administrações locais.

Anitta recusa show

A manifestação do senador ocorreu após a confirmação de que Anitta recusou o evento em Natal ao ser informada de que o cachê seria pago com dinheiro público. A secretária de Turismo do município, Iracy Azevedo, explicou em entrevista à TV Tropical que a artista mantém uma política rígida de não realizar apresentações custeadas por órgãos governamentais. Representantes da cantora confirmaram a informação.

"Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público. Ela não faz shows para prefeituras que envolvam esse tipo de recurso", afirmou a secretária. "Acho até nobre da parte dela: ela defende um princípio e se mantém nele", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura chegou a buscar alternativas para viabilizar a participação da artista, mas a forma de contratação acabou gerando um impasse. Com isso, o nome de Anitta foi retirado da lista de atrações oficiais da festa de fim de ano.

Tópicos relacionados:

anitta cleitinho minas-gerais natal redes-sociais senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay