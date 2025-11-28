Cleitinho parabeniza Anitta por rejeitar show com verba pública

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (28/11), para comentar a decisão de Anitta de não se apresentar na festa de fim de ano promovida pela Prefeitura de Natal (RN).

"A Anitta recusou um show em Natal por não fazer a apresentação com dinheiro público e eu quero aqui poder divulgar e valorizar essa atitude da Anitta. A gente sabe que tantos artistas, de esquerda ou de direita, vem fazendo shows aí, cobrando de prefeituras, R$ 1 milhão, até acima de R$ 1 milhão. Que fique claro aqui, se for da iniciativa privada, podem vender o show até de R$ 2, R$ 3 milhões", disse.

Na gravação, o senador ressaltou que a recusa da cantora ocorre em um cenário em que prefeituras de pequeno e médio porte, muitas vezes com menos de 10 mil habitantes, vêm destinando cifras elevadas para a contratação de artistas de grande porte.

Na avaliação dele, cidades em situação fiscal delicada não deveriam assumir despesas desse tipo, especialmente quando convivem com falta de serviços essenciais, como saneamento básico, manutenção urbana e investimentos sociais.

Cleitinho mencionou que já apresentou projetos no Senado com o objetivo de estabelecer parâmetros para a destinação de recursos públicos em eventos culturais. A proposta, segundo ele, não busca impedir festividades municipais, mas criar critérios que impeçam gastos considerados incompatíveis com a realidade financeira das administrações locais.

Anitta recusa show

A manifestação do senador ocorreu após a confirmação de que Anitta recusou o evento em Natal ao ser informada de que o cachê seria pago com dinheiro público. A secretária de Turismo do município, Iracy Azevedo, explicou em entrevista à TV Tropical que a artista mantém uma política rígida de não realizar apresentações custeadas por órgãos governamentais. Representantes da cantora confirmaram a informação.

"Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público. Ela não faz shows para prefeituras que envolvam esse tipo de recurso", afirmou a secretária. "Acho até nobre da parte dela: ela defende um princípio e se mantém nele", completou.

A prefeitura chegou a buscar alternativas para viabilizar a participação da artista, mas a forma de contratação acabou gerando um impasse. Com isso, o nome de Anitta foi retirado da lista de atrações oficiais da festa de fim de ano.