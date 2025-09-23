Ana Clara, ex-BBB, reage após pai escolher profissão inusitada

A apresentadora do 'Estrelas da Casa', Ana Clara Lima, da TV Globo, se pronunciou após a repercussão da mudança de profissão do pai, Ayrton Lima, que participou com ela do BBB18 e atualmente trabalha como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro.

A notícia circulou nas redes sociais nos últimos dias, depois que passageiros relataram corridas feitas por Ayrton. Muitos elogiaram o atendimento, mas houve críticas insinuando que ele estaria passando por dificuldades financeiras.

Em entrevista, Ana Clara negou qualquer crise na família e defendeu a escolha do pai. "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele".

Segundo a apresentadora global, a decisão foi espontânea. "Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Repercussão nas redes

A reação do público foi imediata, com mensagens de apoio: