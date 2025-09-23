Assine
overlay
Início Cultura
NAS REDES SOCIAIS

Ana Clara, ex-BBB, reage após pai escolher profissão inusitada

Ayrton Lima, que participou com a filha na edição número 18 do reality show, virou motorista de aplicativo no Rio e decisão gerou debate nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
23/09/2025 15:21

compartilhe

Siga no
x
Ana Clara, ex-BBB, reage após pai virar motorista de aplicativo, e web repercute
Ana Clara, apresentadora global ex-BBB, ao lado do pai, Ayrton Lima crédito: Tupi

A apresentadora do 'Estrelas da Casa', Ana Clara Lima, da TV Globo, se pronunciou após a repercussão da mudança de profissão do pai, Ayrton Lima, que participou com ela do BBB18 e atualmente trabalha como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro.

A notícia circulou nas redes sociais nos últimos dias, depois que passageiros relataram corridas feitas por Ayrton. Muitos elogiaram o atendimento, mas houve críticas insinuando que ele estaria passando por dificuldades financeiras.

Leia Mais

Em entrevista, Ana Clara negou qualquer crise na família e defendeu a escolha do pai. "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele".

Segundo a apresentadora global, a decisão foi espontânea. "Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Repercussão nas redes

A reação do público foi imediata, com mensagens de apoio:

  • "Já peguei Uber com ele e ele disse exatamente que gosta de conversar com as pessoas", contou Marcelo Lopes no X.
  • "O cara escolheu TRABALHAR, ao invés de ficar às custas da filha, onde há problema nisso?", questionou Lilian Nascimento.
  • "Durante a pandemia rodei de Uber pra ocupar a cabeça! Me fez muito bem, aconselho!", lembrou Luiz Henrique.

Tópicos relacionados:

ana-clara bbb entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay