Ex-BBB Isabelle Nogueira pensa em congelar os óvulos: vale a pena?

Em um post nas suas redes sociais, a ex-BBB amazonense Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido, revelou que pensa em congelar óvulos, já que dispõe de uma reserva de óvulos ligeiramente abaixo do ideal para sua idade (32 anos). Mas será que vale a pena congelar óvulos?

De acordo com o especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo, Rodrigo Rosa, o congelamento de óvulos consiste na criopreservação dessas células em nitrogênio líquido na temperatura de -196°C, seja por motivos médicos, como antes de tratamentos oncológicos, que podem causar danos aos ovários, ou em casos de doenças que podem provocar falência ovariana prematura, ou ainda questões pessoais, devido à carreira, falta de condições de ter filhos no momento, por ainda não se sentirem prontas ou por não terem encontrado o parceiro certo.

"É uma boa estratégia para quem deseja adiar a gravidez, mas não quer correr o risco de perder a fertilidade. Isso porque, com o envelhecimento, há uma queda da quantidade e da qualidade dos óvulos, com mais erros genéticos, dificultando a gestação e aumentando o risco de abortos espontâneos", esclarece Rodrigo.



Mas, ao contrário do que muitas mulheres pensam, o congelamento dos óvulos não é uma garantia definitiva de gestação no futuro e não funciona como uma apólice de seguros.

“Isso porque existe uma série de fatores que podem interferir na viabilidade do óvulo durante todo o processo. Por exemplo, alguns óvulos podem não sobreviver ao degelo, enquanto outros podem não ser fertilizados com sucesso. A idade do congelamento também é importante, visto que, apesar dos óvulos estarem congelados, a mulher continua a envelhecer e, consequentemente, terá que enfrentar as realidades da gravidez na idade que possui”, afirma o médico. “Mas, felizmente, já evoluímos muito nesse sentido e, hoje, taxas de descongelamento de óvulos e de fertilização de 75% são esperadas em mulheres de até 38 anos de idade.”

Todo o ciclo de congelamento de óvulos leva cerca de três semanas. “Além de exames para verificar a qualidade dos óvulos, a mulher, inicialmente, deve fazer uso de pílulas anticoncepcionais por uma a duas semanas para desativar temporariamente os hormônios naturais. Em seguida, realizamos injeções de hormônios por cerca de dez dias para estimular os ovários e amadurecer vários óvulos. É só após amadurecerem adequadamente que os óvulos são coletados, o que é realizado sob efeito de sedação por meio de uma pequena agulha que é inserida na vagina e é guiada por um transdutor até os ovários para que os óvulos sejam aspirados e congelados imediatamente,” explica Rodrigo.



Apesar da segurança do procedimento, efeitos colaterais são esperados. “Devido ao uso dos hormônios necessários para estimulação ovariana, a mulher pode apresentar sintomas como dor de cabeça, instabilidade emocional, inchaço, náusea e dor muscular. Mas esses sintomas, que são muito similares com aqueles apresentados durante a TPM, passam com o fim da estimulação hormonal e podem ser aliviados com o devido acompanhamento médico”, diz o especialista.

O médico explica que não existe uma idade que contraindique o congelamento de óvulos, mas o ideal é que seja realizado até os 35 anos, pois, quanto mais jovem a mulher no momento do congelamento, maiores serão as chances de o óvulo gerar um bebê.

Sobre o custo, o congelamento de óvulos não é um procedimento barato. “Os valores podem variar de clínica para clínica, mas é preciso colocar no planejamento os custos de todo o processo, incluindo as medicações, o procedimento em si, o armazenamento dos óvulos e, claro, a fertilização in vitro para quando a mulher estiver finalmente pronta para engravidar.”



Um bom planejamento é o fator mais importante para que o procedimento ocorra com segurança e seja bem-sucedido. “Deve incluir desde a escolha de um médico experiente e especializado em reprodução humana até a decisão de quantos filhos você quer ter ao longo da vida, o que vai influenciar diretamente na quantidade de óvulos que deverão ser coletados e quantos ciclos serão necessários para alcançar esse número. No geral, recomendamos que dez óvulos sejam armazenados para cada tentativa de gravidez, sendo que a maioria das mulheres com 38 anos de idade ou menos pode esperar colher de dez a 20 óvulos por ciclo. Por isso, planeje-se de antemão e conte com a ajuda de seu médico para passar por todo esse processo com tranquilidade”, reforça Rodrigo Rosa.







