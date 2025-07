Vazou! Ex-bbb garante vaga em A Fazenda 17; saiba quem é

O jogo começou antes mesmo da estreia. Faltando poucos meses para o lançamento de A Fazenda 17, marcado para setembro, o portal LeoDias confirmou o nome do primeiro participante da nova edição: Davi Brito, o campeão do BBB 24. A escolha movimentou as redes sociais e promete agitar o confinamento rural da Record.

Conhecido pelo temperamento explosivo, frases virais como “calma, calabreso” e pelas polêmicas pós-reality, Davi já está em fase de preparação para o novo desafio — inclusive no visual. Ele teria se submetido recentemente a um procedimento de lipoaspiração HD para aprimorar a definição corporal, além da colocação de lentes dentárias, exibindo um sorriso renovado.

Davi Brito. Foto: Instagram/ @daviooficialll

Novo visual de Davi Brito

A entrada de Davi Brito no elenco da temporada reacende expectativas do público sobre possíveis tretas e alianças explosivas. Seu estilo direto e autêntico, que dividiu opiniões no BBB, deve encontrar terreno fértil em A Fazenda, onde as emoções são potencializadas e o confinamento revela ainda mais a essência dos participantes.

Fontes próximas ao programa afirmam que ele está levando a nova chance a sério, com preparação física, estética e emocional para suportar as pressões do reality — inclusive as já famosas punições, como retirar água do poço ou cuidar dos animais da sede. Para quem viralizou vendendo água na praia, tarefas do tipo não devem representar grandes obstáculos.

Família com histórico de reality

A participação de Davi também cria uma conexão direta com a edição anterior do reality rural. Isso porque sua irmã, Raquel Brito, já integrou o elenco de A Fazenda 16. Agora, será a vez do irmão disputar o prêmio milionário sob os olhares atentos do público — e da internet, que promete analisar cada atitude do ex-BBB em busca de novos memes e polêmicas.

