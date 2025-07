Saiba quem é a ex-BBB que teve perda gestacional pela terceira vez

Um desabafo doloroso marcou a manhã desta quinta-feira (17), quando influenciadora digital e ex participante do Big Brother Brasil, Paula Amorim decidiu compartilhar com os seguidores um capítulo íntimo e triste de sua trajetória. A influenciadora e ex-BBB, casada com Breno Simões, revelou ter sofrido sua terceira perda gestacional, desta vez na 9ª semana de gravidez.

Segundo Paula, a gestação foi descoberta no dia 20 de junho e dividida com o marido poucos dias depois, em 25 de junho. Contudo, no primeiro ultrassom realizado em 11 de julho, o casal recebeu a notícia devastadora: não havia batimentos cardíacos do bebê.

“Nossa terceira perda. No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço imediato. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir. Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta!”, escreveu Paula. A influenciadora detalhou o turbilhão emocional vivido no período: “Logo depois veio a tristeza… E nessa montanha russa de emoção, expectativa e frustração, me ausentei. Fiquei só comigo mesma, pra me reencontrar em meio ao caos.”

Paula Amorim e Breno Simoes – Reprodução Instagram

Um luto silencioso que se repete na vida de Paula Amorim

O casal, que se conheceu durante o BBB 18 e é pai de Theo, de 2 anos, já havia enfrentado duas perdas anteriores. A mais recente foi anunciada publicamente em março de 2024, quando Paula revelou estar grávida pela segunda vez. No entanto, a gestação terminou em um aborto espontâneo poucos dias depois, durante uma viagem do casal a Maragogi, em Alagoas.

Em outro momento difícil, já neste ano de 2025, Paula voltou a engravidar, mas a nova gestação também foi interrompida precocemente. A perda foi detectada durante o segundo ultrassom de acompanhamento, e, na ocasião, a influenciadora optou por não tornar a informação pública.

Força em meio à dor

Ainda em sua publicação, Paula Amorim agradeceu o apoio da família e destacou a importância da espiritualidade para atravessar o momento: “Feliz com a mudança, animada por estar perto da família, exausta emocionalmente, triste, insegura e grata por Deus estar presente em todos os momentos… Seguimos e seguiremos, dia após dia, sem deixar de acreditar.”

A repercussão do post foi imediata, com milhares de mensagens de carinho e solidariedade de seguidores e amigos, em um gesto coletivo de acolhimento diante da dor da perda gestacional — uma experiência ainda silenciosa para muitas mulheres.

Um tema sensível, mas necessário

A perda gestacional, apesar de comum, ainda carrega estigmas e tabus. A iniciativa de Paula em compartilhar publicamente sua história joga luz sobre a importância de acolher o luto materno, respeitar os tempos de cada mulher e reforçar que ninguém está sozinho ao viver essa dor.

