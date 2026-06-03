Antonio Fagundes: 5 papéis marcantes do ator na televisão

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O nome de Antonio Fagundes voltou a dominar as redes sociais nesta semana, mas o motivo foi um grande impacto na ficção: a morte de seu personagem, Arthur Brandão, na novela “Quem Ama Cuida?”. O capítulo, exibido em 2 de junho de 2026, gerou enorme repercussão e levou o público a relembrar a trajetória de um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional.

Com mais de cinco décadas de trabalho na televisão, Fagundes deu vida a dezenas de personagens que se tornaram parte da cultura popular brasileira. De caminhoneiro a empresário corrupto, sua versatilidade se provou um pilar para o sucesso de muitas produções. Relembre cinco atuações inesquecíveis que definiram a trajetória do artista.

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Pedro em “Carga Pesada” (1979-1981 e 2003-2007)

Ao lado de Stênio Garcia, que vivia Bino, Fagundes eternizou o caminhoneiro Pedro. A série, exibida em duas fases de grande sucesso, marcou época ao mostrar as aventuras e os desafios das estradas brasileiras, criando uma conexão genuína com o público e se tornando um clássico absoluto da TV.

Antonio Fagundes e Stênio Garcia, a dupla Pedro e Bino de 'Carga Pesada', que marcou a teledramaturgia brasileira. Reprodução/ Instagram

Ivan Meirelles em “Vale Tudo” (1988)

Em um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, Fagundes interpretou o icônico Ivan Meirelles. Inicialmente um homem íntegro, o personagem simbolizou o tema central de “Vale Tudo” ao corromper seus próprios valores em busca de ascensão social na empresa TCA. Alvo das armações e chantagens da lendária vilã Odete Roitman, a complexa jornada de Ivan, que transitou entre a ética e a ambição, consagrou-se como um dos trabalhos mais provocativos e realistas da carreira do ator.

Antonio Fagundes viveu Ivan Meirelles em "Vale Tudo", um personagem que transitou entre ética e ambição na trama de 1988. Reprodução/Globoplay

Bruno Mezenga em “O Rei do Gado” (1996)

Quem não se lembra do “Rei do Gado”? Na novela de Benedito Ruy Barbosa, o ator viveu Bruno Mezenga, um rico fazendeiro que protagonizou uma rivalidade histórica com a família Berdinazzi. O papel consolidou ainda mais sua imagem no imaginário popular, e o próprio título da novela passou a ser eternamente associado à figura imponente do ator.

Antonio Fagundes, astro da teledramaturgia, em um registro que evoca a complexidade de seus personagens inesquecíveis. Divulgação/Globo

Atílio em “Por Amor” (1997)

Um de seus papéis mais lembrados em tramas românticas foi Atílio, na novela “Por Amor” (1997), de Manoel Carlos. O personagem se envolveu diretamente no famoso conflito da troca de bebês, um dos enredos mais marcantes da televisão brasileira, protagonizado por Helena, vivida por Regina Duarte. A performance de Fagundes como um homem apaixonado, mas devastado ao descobrir que foi enganado pela própria esposa, conquistou o Brasil e gerou cenas viscerais na teledramaturgia.

Antonio Fagundes em cena que remete a seus papéis românticos, como Atílio, em "Por Amor", um de seus trabalhos mais marcantes. Globo/Divulgação

César Khoury em “Amor à Vida” (2013)

Em “Amor à Vida” (2013), de Walcyr Carrasco, Fagundes entregou uma atuação madura na pele do respeitado médico César Khoury. Longe do maniqueísmo tradicional, o patriarca e dono de hospital não era o vilão da trama, mas sim um homem moralmente ambíguo e conservador que escondia uma vida dupla. Sua derrocada ao ser enganado pela amante Aline e seus conflitos familiares com o filho Félix (Mateus Solano) renderam momentos de altíssima voltagem dramática na TV Globo.

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Antonio Fagundes e Mateus Solano em "Amor à Vida", destacando a complexidade dos conflitos familiares retratados na novela. Pedro Curi/TV Globo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.