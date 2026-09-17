"Não durmam assim": Ana Maria Braga faz alerta depois de sofrer com lesão ocular

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Ana Maria Braga fez um alerta no programa “Mais Você” dessa quarta-feira (16/9) sobre os perigos de dormir com o ar-condicionado quente ligado. Ela sofreu uma fissura na córnea devido ao ressecamento dos olhos e contou que acordou chorando de dor.

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Durante o matinal, a veterana da Globo recomendou o uso de um umidificador no quarto durante o inverno para evitar problemas semelhantes. "Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador", aconselhou.

O alerta levou o nome da apresentadora à lista dos termos mais pesquisados do Google Brasil nesta quinta-feira (17/9). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 24 horas.

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Ana Maria explicou que deixou o aparelho ligado durante a noite por causa das baixas temperaturas em São Paulo. "Estava frio para malandro nenhum botar defeito ontem. Aí esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. Juro", relatou.

Ela aproveitou a situação para conscientizar o público sobre a sensibilidade da córnea. Segundo a comunicadora, o ressecamento pode ocorrer mesmo que a pessoa durma com os olhos apenas um pouco abertos.

"É um alerta para todo mundo. De repente, seu olho, a córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar", declarou Ana Maria, que complementou: "E dói muito!".

A apresentadora precisou de atendimento médico de urgência e agradeceu ao oftalmologista que a socorreu. "Queria agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort que veio me salvar aqui", afirmou.

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Apesar do susto, ela conseguiu apresentar o “Mais você” normalmente e reforçou o alerta para que as pessoas tomem cuidado com problemas oculares que podem ser gerados por situações cotidianas.