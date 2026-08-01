Ana Maria Braga é internada para exames e recebe alta em SP
Equipe da apresentadora disse que ela tinha exames de rotina agendados e uma ação comercial no mesmo dia, no interior de São Paulo
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RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, de 77 anos, foi internada na última sexta-feira (31/7) em um hospital particular de São Paulo para realizar exames de rotina. Durante a passagem pela unidade de saúde, a apresentadora também foi submetida a procedimentos considerados simples e a exames de imagem.
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Em nota, a assessoria da apresentadora confirmou a internação e informou que ela recebeu alta no mesmo dia. Segundo a equipe, Ana Maria passa bem, já está em casa e, a princípio, não terá alterações na agenda de trabalho.
"A Ana Maria tinha esses exames de rotina já agendados, mas ela tinha uma ação comercial para fazer no interior. Então, ela saiu de São Paulo, foi para o interior de helicóptero, voltou, desceu no Hospital Beneficência Portuguesa, fez os exames e foi para casa", informou representante da jornalista em um comunicado ao site "Metrópolis".
A equipe acredita que a apresentadora deve comandar normalmente o 'Mais Você' (Globo) nesta segunda-feira (3/7). No entanto, os representantes ainda vão consultar a própria comunicadora sobre a volta ao trabalho.
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Ana Maria Braga retomou o programa em 22 de junho, após um período de férias em que viajou para Nova York, nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo 2026.