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Zezé Di Camargo chama sósia de ridículo e o bloqueia nas redes

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
01/08/2026 16:02

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RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zezé Di Camargo perdeu a paciência. O cantor, que na certidão de nascimento foi registrado como Mirosmar José, reagiu com rispidez a recentes postagens de Zezé Mirosmeno, seu sósia.

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Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, Mirosmeno publica vídeos e fotos em que aparece à semelhança do cantor, posando para selfies com fãs e fazendo shows de música sertaneja.



Foi justamente um desses vídeos que irritou Camargo. Nas imagens, Mirosmeno aparece sendo fotografado com uma cadeirante em um asilo. Em um dos comentários, o cantor goiano reclama que as fãs não pensavam que se tratava de um sósia e teriam sido ludibriadas pelo seu cover. Zezé o chama de "ridículo" e diz que ele precisa "ter personalidade", e em seguida o bloqueia.



Mirosmeno se defende. "Nunca me passei por Zezé Di Camargo. A cadeirante ainda comentou: olha como ele se parece com o Zezé. Foi só isso que aconteceu", diz o influenciador em vídeo. Ele afirma que considera o episódio um mal-entendido, mas não esconde que não gostou da forma como foi tratado.

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"Fiquei chateado com o comentário do Mirosmar, mas continuo fã pelo artista que ele é", escreveu em outro post. "Onde chego, não tem jeito: as pessoas vêm tirar fotos comigo porque dizem que pareço muito com ele. Que mal tem isso? Me fala! Mas fiquei magoado com o que ele disse".


Tópicos relacionados:

bloqueio cantor sertanejo sosia

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