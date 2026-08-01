Zezé Di Camargo chama sósia de ridículo e o bloqueia nas redes
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RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zezé Di Camargo perdeu a paciência. O cantor, que na certidão de nascimento foi registrado como Mirosmar José, reagiu com rispidez a recentes postagens de Zezé Mirosmeno, seu sósia.
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Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, Mirosmeno publica vídeos e fotos em que aparece à semelhança do cantor, posando para selfies com fãs e fazendo shows de música sertaneja.
Foi justamente um desses vídeos que irritou Camargo. Nas imagens, Mirosmeno aparece sendo fotografado com uma cadeirante em um asilo. Em um dos comentários, o cantor goiano reclama que as fãs não pensavam que se tratava de um sósia e teriam sido ludibriadas pelo seu cover. Zezé o chama de "ridículo" e diz que ele precisa "ter personalidade", e em seguida o bloqueia.
Mirosmeno se defende. "Nunca me passei por Zezé Di Camargo. A cadeirante ainda comentou: olha como ele se parece com o Zezé. Foi só isso que aconteceu", diz o influenciador em vídeo. Ele afirma que considera o episódio um mal-entendido, mas não esconde que não gostou da forma como foi tratado.
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"Fiquei chateado com o comentário do Mirosmar, mas continuo fã pelo artista que ele é", escreveu em outro post. "Onde chego, não tem jeito: as pessoas vêm tirar fotos comigo porque dizem que pareço muito com ele. Que mal tem isso? Me fala! Mas fiquei magoado com o que ele disse".