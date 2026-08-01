Lauana Prado dá à luz primeiro filho, Dom

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Lauana Prado deu à luz seu primeiro filho, Dom, na manhã de sexta-feira (31/7), em São Paulo. O bebê nasceu por volta das 7h30, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 kg. Durante o parto, a influenciadora Tati Dias, esposa da sertaneja, acompanhou de perto o nascimento do menino.





Com a chegada do bebê, o nome de Lauana Prado entrou para os assuntos mais buscados do Google no Brasil. Segundo o Google Trends, as pesquisas pelo nome da artista registraram um aumento de mais de 1.000% nas últimas 24 horas.

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Pouco depois do nascimento, a cantora celebrou o momento nas redes sociais. "Ele já está em meus braços", escreveu.

Carta emocionante antes do parto

Horas antes de entrar na sala de parto, Lauana compartilhou uma carta aberta dedicada ao filho, demonstrando a expectativa para conhecê-lo pela primeira vez. Na mensagem, ela relembrou toda a jornada da gravidez e afirmou que se entregou completamente ao sonho da maternidade.

"Depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços”, escreveu.

A cantora também falou sobre as mudanças vividas durante a gestação e prometeu dedicar a vida ao filho. "Cada renúncia, cada oração, cada lágrima, cada sorriso e cada espera valeram a pena porque me trouxeram até você”, afirmou.

Ela encerrou a carta dando as boas-vindas ao bebê. "Seja bem-vindo ao mundo, meu pequeno Dom”, desejou.

Tati Dias atualiza fãs

Após o nascimento, Tati Dias gravou um vídeo para tranquilizar os fãs do casal e contar que mãe e filho passam bem.

"Nasceu nosso neném! O Dom é a coisa mais linda do mundo! Está tudo bem. O Dom está maravilhoso, a Lau está maravilhosa. Foi um parto lindo, muito especial e está todo mundo bem, graças a Deus”, afirmou.

Na sequência, a influenciadora publicou uma foto beijando o pé do recém-nascido.

Gravidez aconteceu por fertilização in vitro

Lauana anunciou a gravidez em janeiro deste ano. A gestação foi resultado de uma única tentativa de fertilização in vitro (FIV), procedimento em que o óvulo e o espermatozoide são unidos em laboratório antes da transferência do embrião para o útero.

Ao longo da gravidez, a cantora compartilhou diversos momentos da espera ao lado de Tati Dias, com quem vive um relacionamento. As duas chegaram a se separar no início da gestação, mas reataram pouco tempo depois e passaram a dividir com os seguidores a evolução da gravidez.

Tati já é mãe de Bento, fruto de um relacionamento anterior.

Nome do bebê foi revelado em fevereiro

Em fevereiro, Lauana revelou que esperava um menino e anunciou o nome escolhido: Dom.

Um dia antes do parto, a sertaneja lançou a canção "Dom", composta como uma homenagem ao filho. A música retrata as transformações vividas pela cantora desde o início da gestação e celebra a chegada do bebê.

Mesmo grávida, Lauana manteve parte da agenda de shows durante a gestação. Uma de suas últimas apresentações aconteceu em junho, na etapa de Pedro Leopoldo do Circuito Sertanejo, quando já exibia o barrigão.

Agora, com o nascimento de Dom, a artista entra em licença-maternidade para se dedicar aos primeiros meses de vida do filho.

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