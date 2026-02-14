Lauana Prado revela sexo do bebê no meio do bloco e emociona fãs

A cantora Lauana Prado transformou o próprio bloco de Carnaval em um chá revelação neste sábado (14/2), em São Paulo. Durante o desfile no Parque Ibirapuera, a artista anunciou ao público que espera um menino, que se chamará Dom Prado.

A revelação aconteceu diante de milhares de foliões. "É com muita alegria que eu digo pra vocês, hoje, aqui no Ibirapuera, que o Baby Prado está a caminho. Gente, o meu neném é um menino! O Baby Dom está a caminho", afirmou a cantora, sob aplausos e gritos do público.

Lauana esteve acompanhada da namorada, Tati Dias, com quem reatou o relacionamento recentemente após um breve término.

Gravidez anunciada em janeiro

A gravidez foi anunciada em janeiro deste ano, durante um show da cantora. Na ocasião, Lauana exibiu imagens do ultrassom nos telões do evento.

Segundo a artista, a gestação ocorreu por meio de fertilização in vitro (FIV), após cerca de quatro anos de planejamento da maternidade.

O bloco comandado pela sertaneja foi gratuito e percorreu o trajeto a partir do Obelisco do Ibirapuera, com concentração na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Em sua segunda edição, o evento mistura sertanejo com ritmos como pagode, pop e axé.

O anúncio do sexo do bebê marcou um dos momentos mais comentados do desfile e movimentou o público presente no local.