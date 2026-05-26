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Nasce segundo filho de Lore Improta e Léo Santana

Levi nasceu em Salvador, na Bahia, na manhã desta terça-feira (26/5), pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros

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Folhapress - Notícias
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Repórter
26/05/2026 14:30

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O cantor Léo Santana sorrindo, com a marca do pé do sugundo filho na mão
A família de Léo Santana e Lore Improta aumentou. O casal anunciou nesta terça-feira (26/5) o nascimento de Levi, segundo filho dos dois. crédito: Redes Sociais/Reprodução

A família de Lore Improta e Léo Santana aumentou. O casal anunciou nesta terça-feira (26/5) o nascimento de Levi, segundo filho dos dois, em uma publicação compartilhada nas redes sociais, que rapidamente mobilizou fãs e amigos famosos.

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O menino nasceu em Salvador, na Bahia, por volta das 8h20 da manhã, pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros, segundo informações divulgadas pela equipe do cantor.

Logo após o parto, Léo apareceu emocionado no Instagram, mostrando a marca do pezinho do recém-nascido carimbada em sua mão. Sorridente, o artista celebrou a chegada do filho. "Seja bem-vindo, meu filho Levi! Nasceu. Glória a Deus por isso", escreveu.

Lore e Léo já são pais de Liz Improta Santana, de 4 anos. Pouco antes do parto, a dançarina compartilhou um vídeo mostrando a menina acompanhando um ultrassom de Levi.

O anúncio da segunda gravidez aconteceu em outubro do ano passado, em um vídeo publicado pelo casal nas redes sociais. Na gravação, Liz aparecia segurando um exame de ultrassom enquanto usava uma camiseta com a frase: "Promovida a irmã mais velha".

Print do stories de Lore Improta mostrando artesanato com nome "Levi"
Pelas redes sociais, Lore Improta anunciou o nascimento de Levi, segundo filho dela com o cantor Léo Santana Redes Sociais/Reprodução

Desde então, Lore passou a dividir diferentes momentos da gestação com os seguidores. Durante o Carnaval deste ano, a influenciadora chamou a atenção ao desfilar grávida e contou que viver a festa esperando um bebê era um sonho antigo.

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Ao longo da gravidez, o casal também falou publicamente sobre a expectativa pela chegada do menino e sobre o desejo de aumentar a família.

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