Lauana Prado faz reflexão sobre recomeços após fim do noivado
Antes disso, Lauana já havia se manifestado publicamente para agradecer o apoio recebido. Em um story no Instagram, ela definiu o período como um “momento sensível” e destacou o carinho e o acolhimento demonstrados pelos fãs. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
O término foi comunicado pela própria artista em 11 de janeiro de 2026. Na ocasião, ela explicou que, apesar do amor e da parceria, as duas passaram a ter rotinas e perspectivas de vida diferentes. Lauana pediu respeito à decisão e desejou felicidade à ex-noiva. O relacionamento teve início em 2024 e evoluiu para noivado em junho de 2025, na Bahia. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
Se na vida pessoal o momento é delicado, não se pode dizer a mesma coisa de sua carreira. O ano de 2025 marcou um período de grande destaque profissional para Lauana Prado. O álbum “Transcende” alcançou a nona posição entre os álbuns mais ouvidos do Brasil. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
O projeto rendeu à cantora uma indicação ao Latin Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, além do prêmio de Melhor Lançamento Sertanejo no 32º Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Foto: Divulgação
Outro destaque foi a música “Saudade Burra (Ao Vivo)”, em parceria com Simone Mendes, que figurou como a 11ª canção mais escutada do país. A seguir, saiba mais sobre a cantora, que cada vez mais se consolida como uma voz forte do sertanejo. Foto: Divulgação
Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado nasceu em 25 de maio de 1989, na cidade de Goiânia, e cresceu em Araguaína, no estado do Tocantins. Ainda na infância, iniciou o contato com a música e aprendeu a tocar instrumentos como violino, guitarra, piano e ukulele. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
Antes de se dedicar integralmente à carreira artística, concluiu o ensino superior em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
O primeiro destaque nacional veio com a participação em programas de talentos da televisão brasileira, entre eles “The Voice Brasil”, no qual chegou às semifinais usando o nome artístico Mayara Prado. Foto: Reprodução Youtube
Em 2014, venceu o quadro “Mulheres que Brilham”, exibido no “Programa Raul Gil”. Foto: Reprodução Youtube
Após conhecer Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, que passou a assessorá-la, a cantora adotou definitivamente o nome artístico Lauana Prado. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado
O álbum “Lauana Prado” foi lançado em 2018 e apresentou repertório autoral e regravações. Foto: Divulgação
Entre as faixas de maior repercussão esteve o single “Cobaia”, em colaboração com Maiara e Maraisa. Foto: Divulgação
Em 2020, lançou o álbum “Livre”, que recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Foto: Divulgação
O álbum “Natural”, lançado em 2022, também foi indicado ao Grammy Latino. Foto: Divulgação
Em 2023, Lauana lançou “Raiz Goiânia”, projeto gravado ao vivo com regravações de clássicos do sertanejo brasileiro, igualmente indicado ao Grammy Latino. Foto: Divulgação
A música “Escrito nas Estrelas”, regravação de um clássico lançado originalmente em 1985, alcançou destaque no Billboard Brasil Hot 100, entrou no ranking Global 200 da Billboard internacional e chegou a liderar, em 2024, o ranking de músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. Foto: Divulgação
Além da carreira como intérprete, Lauana Prado atua como compositora. Canções de sua autoria foram gravadas por artistas como Edson e Hudson, Roberta Miranda e Rionegro e Solimões. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado