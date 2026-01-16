Lauana Prado faz reflexão sobre recomeços após fim do noivado

O término foi comunicado pela própria artista em 11 de janeiro de 2026. Na ocasião, ela explicou que, apesar do amor e da parceria, as duas passaram a ter rotinas e perspectivas de vida diferentes. Lauana pediu respeito à decisão e desejou felicidade à ex-noiva. O relacionamento teve início em 2024 e evoluiu para noivado em junho de 2025, na Bahia. Foto: Reprodução Instagram /@lauanaprado