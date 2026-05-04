Nasce terceiro filho de Cameron Diaz e Benji Madden

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O músico Benji Madden, da banda Good Charlotte, anunciou nesta segunda-feira (4/5) o nascimento do terceiro filho com a atriz Cameron Diaz. A novidade foi compartilhada nas redes sociais do músico, onde ele também revelou o nome do bebê.

“Cameron e eu estamos felizes, animados e nos sentindo muito abençoados em anunciar o nascimento do nosso terceiro filho, Nautas Madden. Bem-vindo ao mundo, filho!”, escreveu.

O músico também destacou o momento vivido pela família. “Adoramos a vida com a nossa família. Os nossos filhos são saudáveis e felizes, e estamos gratos. Estamos aproveitando muito. Enviando os nossos melhores votos. Família Madden”, completou.

Além do anúncio, Benji compartilhou um desenho de um navio e explicou o significado do nome escolhido. Segundo ele, “Nautas” remete a “marinheiro, navegador, viajante — aquele que embarca em uma jornada e não teme o desconhecido”.

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O casal já é pai de Raddix Wildflower Madden, de 6 anos, e Cardinal Madden, de 2. Benji e Cameron estão juntos desde 2014.