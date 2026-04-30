Esposa de Sorocaba conta que filho caiu na piscina: 'Gelou o coração'
Criança foi resgatada pelo tio da influenciadora, que estava na casa. Biah Rodrigues e sertanejo são pais de quatro filhos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)– A influenciadora Biah Rodrigues, casada com Sorocaba, da dupla com Fernando, relatou, nessa quarta-feira (29/4), um susto envolvendo o filho caçula, Zion, de 1 ano. Segundo ela, o menino caiu na piscina de casa enquanto a família tomava café da manhã na cozinha.
@fcbiahesorocaba #tiktok #fyp #sorocaba #videoviral #biarodrigues som original - Biah e sorocaba
Conforme o relato, a situação ocorreu sem que ninguém percebesse. A criança teria pegado um carrinho e ido em direção à área externa, caindo na parte rasa da piscina. "Foi tudo muito rápido", disse.
O menino foi visto pelo tio da influenciadora, que o retirou da água. Biah afirmou que Zion conseguiu ficar de pé e não se feriu. "Não consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido", relatou
Casada com o cantor Sorocaba, a influenciadora disse que a piscina faz parte da rotina da casa e os filhos praticam natação desde cedo, embora o caçula não goste de água.
Ao final do relato, ela fez um apelo a outros pais sobre atenção no dia a dia com crianças. Biah e Sorocaba são pais de quatro filhos: Theo, de 5 anos; Fernanda, de 4; e os gêmeos Angelina e Zion, de 1 ano.