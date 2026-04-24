Afogamento silencioso: 5 sinais de perigo no mar que você não conhece
Nem sempre a vítima grita ou agita os braços; saiba como identificar os sinais sutis de um afogamento e o que fazer para ajudar com segurança
compartilheSIGA
Cenas de filmes com gritos desesperados e braços agitados criaram uma imagem enganosa sobre afogamentos. Na vida real, o perigo é muitas vezes silencioso e pode passar despercebido até por quem está a poucos metros de distância. A supervisão constante é crucial, especialmente com crianças, pois muitos afogamentos infantis ocorrem perto dos pais ou responsáveis, que não identificam os sinais de perigo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma pessoa que está se afogando luta instintivamente para respirar. Sua boca submerge e emerge da água, sem tempo suficiente para inalar, exalar e pedir socorro. O corpo prioriza a respiração, e a capacidade de falar ou acenar por ajuda desaparece. Essa reação, conhecida como resposta instintiva ao afogamento, é o motivo pelo qual muitas vítimas se afogam perto de outras pessoas sem que ninguém perceba a gravidade da situação.
Leia Mais
Conheça um guia gratuito com 18 dicas para prevenir afogamento de crianças
Vídeo: bebê de 1 ano cai em piscina, mas é salva pelo pai em Minas
Desmaios: aprenda a reconhecer quando é grave e agir rapidamente
Sinais de um afogamento silencioso
Identificar os sinais corretos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Fique atento a comportamentos que fogem do padrão de uma brincadeira na água. A vítima nem sempre parece estar em pânico.
Observe estes cinco indicadores principais:
Cabeça baixa na água: a boca fica no nível da água, ou a cabeça está inclinada para trás com a boca aberta.
Corpo na vertical: a pessoa parece estar tentando escalar uma escada invisível, sem movimento efetivo das pernas.
Movimentos ineficazes: tentativas de nadar para uma direção específica, mas sem conseguir sair do lugar, ou de se virar de costas.
Olhar vazio: os olhos podem parecer vidrados e sem foco, ou estar fechados. O cabelo pode cobrir a testa e os olhos.
Silêncio: a ausência de gritos é um dos sinais mais importantes. A pessoa pode estar ofegante ou hiperventilando, mas sem emitir sons.
Como agir com segurança
Ao suspeitar de um afogamento, a primeira regra é não se tornar outra vítima. Mesmo uma criança em pânico tem força suficiente para puxar um adulto para baixo. A abordagem correta é fundamental para garantir a segurança de todos.
Siga estes passos:
Chame ajuda profissional: alerte imediatamente um salva-vidas ou ligue para o serviço de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) ou o SAMU (192). Ao mesmo tempo, grite por socorro para atrair a atenção de outras pessoas no local.
Não entre na água: a menos que você tenha treinamento específico em resgate aquático, evite o contato direto com a vítima. O instinto de sobrevivência fará com que ela se agarre a qualquer coisa, incluindo você.
Ofereça um objeto flutuante: jogue uma boia, uma prancha, uma bola ou até uma caixa térmica de isopor. Qualquer objeto que ajude a pessoa a se manter na superfície pode dar tempo para a chegada do resgate.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.