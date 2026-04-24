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Afogamento silencioso: 5 sinais de perigo no mar que você não conhece

Nem sempre a vítima grita ou agita os braços; saiba como identificar os sinais sutis de um afogamento e o que fazer para ajudar com segurança

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/04/2026 11:42

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Afogamento silencioso: 5 sinais de perigo no mar que você não conhece
Chamar ajuda profissional, como salva-vidas, é crucial ao identificar um afogamento, especialmente o silencioso. crédito: Pexels/ Evelyn Poratti

Cenas de filmes com gritos desesperados e braços agitados criaram uma imagem enganosa sobre afogamentos. Na vida real, o perigo é muitas vezes silencioso e pode passar despercebido até por quem está a poucos metros de distância. A supervisão constante é crucial, especialmente com crianças, pois muitos afogamentos infantis ocorrem perto dos pais ou responsáveis, que não identificam os sinais de perigo.

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Uma pessoa que está se afogando luta instintivamente para respirar. Sua boca submerge e emerge da água, sem tempo suficiente para inalar, exalar e pedir socorro. O corpo prioriza a respiração, e a capacidade de falar ou acenar por ajuda desaparece. Essa reação, conhecida como resposta instintiva ao afogamento, é o motivo pelo qual muitas vítimas se afogam perto de outras pessoas sem que ninguém perceba a gravidade da situação.

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Sinais de um afogamento silencioso

Identificar os sinais corretos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Fique atento a comportamentos que fogem do padrão de uma brincadeira na água. A vítima nem sempre parece estar em pânico.

Observe estes cinco indicadores principais:

  1. Cabeça baixa na água: a boca fica no nível da água, ou a cabeça está inclinada para trás com a boca aberta.

  2. Corpo na vertical: a pessoa parece estar tentando escalar uma escada invisível, sem movimento efetivo das pernas.

  3. Movimentos ineficazes: tentativas de nadar para uma direção específica, mas sem conseguir sair do lugar, ou de se virar de costas.

  4. Olhar vazio: os olhos podem parecer vidrados e sem foco, ou estar fechados. O cabelo pode cobrir a testa e os olhos.

  5. Silêncio: a ausência de gritos é um dos sinais mais importantes. A pessoa pode estar ofegante ou hiperventilando, mas sem emitir sons.

Como agir com segurança

Ao suspeitar de um afogamento, a primeira regra é não se tornar outra vítima. Mesmo uma criança em pânico tem força suficiente para puxar um adulto para baixo. A abordagem correta é fundamental para garantir a segurança de todos.

Siga estes passos:

  • Chame ajuda profissional: alerte imediatamente um salva-vidas ou ligue para o serviço de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) ou o SAMU (192). Ao mesmo tempo, grite por socorro para atrair a atenção de outras pessoas no local.

  • Não entre na água: a menos que você tenha treinamento específico em resgate aquático, evite o contato direto com a vítima. O instinto de sobrevivência fará com que ela se agarre a qualquer coisa, incluindo você.

  • Ofereça um objeto flutuante: jogue uma boia, uma prancha, uma bola ou até uma caixa térmica de isopor. Qualquer objeto que ajude a pessoa a se manter na superfície pode dar tempo para a chegada do resgate.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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