TRAGÉDIA

Criança de 4 anos morre em piscina em centro esportivo

De acordo com informações, Samu realizou manobras de reanimação, mas a criança não resistiu e teve a morte constatada no local

PE
PAULO EDUARDO DIAS
Repórter
24/12/2025 20:46

Piscina localizada no Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelezão, na Lapa
Piscina localizada no Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelezão, na Lapa crédito: Prefeitura de São Paulo/Divulgação

FOLHAPRESS - Uma criança de 4 anos morreu na tarde desta terça-feira (23/12) após um incidente na piscina do Centro Esportivo Lapa, conhecido como Pelezão, na Zona Oeste de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 17h, enquanto o espaço estava aberto para uso recreativo da população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), a unidade contava com equipe de salva-vidas de plantão, que iniciou imediatamente os procedimentos de socorro até a chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, Samu realizou manobras de reanimação, mas a criança não resistiu e teve a morte constatada no local.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e prestou apoio à ocorrência, incluindo a preservação do local. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação.

A criança participava de um passeio com um grupo de outras crianças vinculadas a um serviço de acolhimento institucional. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo apuradas.

Em nota, a pasta de esportes afirmou lamentar o ocorrido e que aguarda a conclusão dos laudos periciais para o esclarecimento das causas da morte.

